Kressbronn Emotionale Debatte um Abriss der Aula

Ratlosigkeit herrscht nach der Bürgeranhörung in der Nonnenbachschule.

Kressbronn (afr) Selten war die Stimmung in der Aula der Nonnenbachschule so gedrückt, wie bei der Bürgerversammlung am Mittwochabend. Normalerweise wird hier Theater gespielt, gesungen und gelacht. Doch nun droht der fast 80 Jahre alten Aula der Abriss. Der Gemeinderat hat auf Antrag von Pädagogen die Zusammenlegung die Grundschulklassen der Parkschule und der Nonnenbachschule beschlossen und damit die Voraussetzungen für eine Ganztagsschule geschaffen. In einer weiteren Abwägungsentscheidung haben sich die Räte mehrheitlich für den Standort Nonnenbachschule entschieden.

Die 100 Grundschüler der raumbeengten Parkrealschule sollen in die Nonnenbachschule übersiedeln, welche wiederum für diesen Zweck umgebaut werden muss. Ehe für diesen Umbau ein Architektenwettbewerb ausgelobt wurde, hat das Denkmalamt die Schutzwürdigkeit der Aula aus kulturhistorischen Gründen geprüft und entschieden, die Aula nicht unter Denkmalschutz zu stellen. Daraufhin hat die Verwaltung den Wettbewerb ausgelobt, ohne die Vorgabe, die Aula zwingend zu erhalten. "Das Büro, das uns begleitet, hat uns dazu geraten", so Bürgermeister Daniel Enzensperger. Aus Platzgründen sei die Schule nur so zu erhalten und die Aufgabe sei für die Architekten auch so schon eine schwierige gewesen. So schwierig, dass sieben Architekten gleich auf die Abgabe eines Entwurfs verzichtet hätten.

Der Siegerentwurf aus dem Wettbewerb sieht den Abriss der Aula und den Bau eines teilbaren 300 Quadratmeter großen Mehrzweckraums vor, der von den Vereinen mitgenutzt werden könnte. Allerdings wird der ohnehin kleine Schulhof für die dann mehr als 300 Kinder nochmals um zwei Drittel kleiner werden. Die Aula sei nicht barrierefrei, es gebe keinen barrierefreien Fluchtweg und es stehe turnusmäßig eine Brandschutzschau in der Nonnenbachschule an, argumentierte Bürgermeister Enzensperger. "Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg", so Lorenz Göser. "Die Aula ist ein Kulturgut und der Architekt muss sich nach den Wünschen des Bauherrn richten", findet Otto Günthör. "Mich hat die Tatsache, dass die Aula weg muss, richtig krank gemacht", sagte Josef Günthör. "Im Schulalltag spielt die Aula kaum eine Rolle", stellte Rektor Wolfram Schellhaase hingegen fest. Dass in dem Raum viel kulturelles Herzblut fließt, wurde bei der emotionalen Debatte klar. "Für die Kressbronner ist die Aula fast ein sakramentaler Raum", so Ralph Kollars. Die bei der Versammlung anwesenden Bürger hoffen jetzt, dass der Gemeinderatsbeschluss nochmals auf den Prüfstand kommt. Eine weitere Bürgerversammlung hat Enzensperger jedenfalls schon angekündigt. Man habe bei dem Verfahren die Bremse eingelegt, sagte er.