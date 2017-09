Kressbronn Einbruch: Unbekannter stiehlt Computer und Bargeld

Die Polizei ermittelt wegen eines Einbruchs, der sich am Dienstag in Kressbronn ereignet hat. Entwendet wurden ein Notebook, Bargeld sowie eine Geldbörse.

Ein Unbekannter hat während eines Einbruchs ein Notebook, eine Geldbörse sowie Bargeld erbeutet. Der Fall hat sich laut Polizeibericht am Dienstag zwischen 10 und 18 Uhr in einem Wohnhaus an der Straße Linderhof ereignet.

Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Gebäude, durchsuchte die Räume und entwendete das Diebesgut. Hinweise an das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefonnummer 0 75 41/70 10.