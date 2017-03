Kressbronn Die Mixed Pickles spielen eine Liebeskomödie

René Heinersdorff Stück "Fremde Verwandte" erlebte erst 2015 seine Uraufführung. Im Zentrum stehen die Beziehungswirren dreier Paare.

Die Theatergruppe der Kulturgemeinschaft Kressbronn, Mixed Pickles, spielt in dieser Saison die Komödie „Fremde Verwandte“ von René Heinersdorff.

Im Mittelpunkt dieses im Jahr 2015 in Düsseldorf uraufgeführten Stückes stehen drei ungleiche Paare. Da ist der schon in die Jahre gekommene aber immer noch aktive Stararchitekt Heinz, der mit der deutlich jüngeren Nicole in dritter Ehe verheiratet ist. Aus einer früheren Ehe hat Heinz noch den mehrfach geschiedenen, kinderlosen Sohn Pascal, der auch schon über 50 Jahre alt ist und mit Nicoles Mutter Marita liiert ist. Marita blickt aufgrund Ihres deutlich fortgeschrittenen Alters auf eine stattliche Zahl von Liebschaften zurück. Die Wege dieser beiden Paare werden von Sonja und Sven gekreuzt, ein ungefähr gleichaltriges, kinderloses Paar mittleren Alters. Sie ist Kindergärtnerin mit Leib und Seele, er ist als Psychologe in der Lebensberatung tätig.

Wie zu erwarten, besteht bei allen Paaren angesichts bewusster oder unbewusster Spannungen hinreichend Bereitschaft, sich auf neue Beziehungen einzulassen. Sie tun dies in der Hoffnung, dem Leben wieder neue Perspektiven abzugewinnen. Sie ahnen dabei jedoch nicht, welche Verwicklungen diese Trennungsvorgänge und die anschließenden Neuverbindungen mit sich bringen. Die Frage, „wer die Katze bekommt“, wenn sich ein Paar trennt, gehört dabei noch zu den einfach zu lösenden Problemen.

Die Aufführungen in der Aula der Nonnenbachschule Kressbronn finden statt am Freitag, 31. März, Samstag, 1. April, Sonntag, 2. April, Freitag, 7. April, Samstag, 8. April und Sonntag, 9. April. Beginn ist um 20 Uhr, an den Sonntagen jedoch bereits um 19 Uhr.

Karten für 10 Euro (ermäßigt 8/6 Euro) gibt es unter ticket.suedkurier.de, Telefon 08 00/9 99 17 77, sowie bei der Tourist-Info Kressbronn und an der Abendkasse.