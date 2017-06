vor 2 Stunden sab Kressbronn Crash im "Kretzerhetzer": Sechs Personen verletzt

Bei einem Autounfall am frühen Pfingstmontag verletzten sich sechs Menschen, davon zwei schwer. Laut Polizei fuhren die beiden Autos mit den sechs Insassen auf der L 334 in Richtung Kressbronn hintereinander her – und erkannten den Kreisverkehr "Kretzerhetzer" zu spät.