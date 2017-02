Kressbronn Bürger werden künftig früher gefragt

Der Kressbronner Gemeinderat beschließt ein Konzept zur Bürgerbeteiligung. Eine neue Stelle nimmt künftig Anregungen an. Bürgermeister Daniel Enzensperger warnt vor einer Überlastung der Verwaltung.

Kressbronn – Es gab noch Diskussion, aber doch einen einstimmigen Beschluss: Die Gemeinde Kressbronn geht neue Wege bei der Beteiligung der Bürger. So beschloss der Gemeinderat am Mittwochabend ein 21-seitiges Konzeptpapier, das unter Einbeziehung des Bürgerforums in einer "Spurgruppe" erarbeitet worden ist. Nebenher kam in der Diskussion aber auch heraus: Bürgermeister Daniel Enzensperger sieht die Verwaltung am Rande ihrer Leistungsfähigkeit.

"Back to the roots!" So fasste Marion Dorner als Geschäftsführerin des Bürgerforums das Geschehen zur neuen Bürgerbeteiligung zusammen. Das bisherige Bürgerforum als Beteiligungsgremium wird in dem Zuge nämlich aufgelöst – aber erst, wenn die Einwohner in einer Versammlung informiert worden sind, die im Juni oder Juli stattfinden soll.

Ganze vier Sitzungen der Spurgruppe habe es im Laufe eines Jahres gebraucht, um dieses Konzept zu erarbeiten, erläuterte Bürgermeister Daniel Enzensperger eingangs. Dabei sei eine breite Vertretung der Einwohner vertreten gewesen: "Das war ein sehr repräsentatives Gremium." Der Moderator des Ganzen, Wolfgang Himmel von der beratenden Firma Translake, stellte in einer kurzen Videobotschaft den wesentlichen Unterschied zu herkömmlichen Verfahren der Bürgerbeteiligung dar: Nun werde die Öffentlichkeit nicht mehr nach Beschlüssen einbezogen, die gegen neue Ideen verteidigt würden. Sondern, man wolle nun Projekte, "in einer ganz frühen Phase gemeinsam entwickeln".

Der wesentliche Kernpunkt stieß aber auch auf Kritik im Gemeinderat: die Schaffung einer halben Stelle in der Verwaltung, über die Bürgerbeteiligung "gebündelt und gesammelt" werden soll, wie Marion Dorner erläuterte. Seitens der CDU kamen Einwände.

Grundsätzlich sei die CDU-Fraktion für das neue Konzept, sagte Karl Bentele, aber für die Schaffung einer neuen Stelle sei es zu früh: "Es gibt wohl noch nicht so viel Arbeit." Auf den Verweis des Bürgermeisters, das sei aber ein zentraler Punkt des Konzepts, schob er nach: "Es kann nicht sein, dass wir bei jeder neuen Sache eine neue Stelle schaffen." Worauf der Rathauschef warnte, dass die Verwaltung "am Ende der Kräfte" sei. Die Wahl sei: aufstocken oder Leistung abbauen. "Wir bauen so viel. Es ist nicht mehr zu schaffen."

"Die Stelle ist wichtig, die brauchen wir", stellte auch Martin Kolb seitens der SPD fest und stimmte Bürgermeister Enzensperger zu: "Die Verwaltung ist am Anschlag." Für überdimensioniert hielt Hermann Wieland, CDU, das Konzept: Mehr Bürgerbeteiligung sei okay – aber müsse die so festgeschrieben werden?

Silvia Querl, Grüne, riet aber, die neue Bürgerbeteiligung auszuprobieren: "Wir sollten das erst einmal probieren. Dann sieht man ja!" Über die Stellenbesetzung könne man immer noch sprechen, erklärte auch der Bürgermeister. Eines ändert sich nicht, hatte der Moderator erklärt: "Das Entscheidungsrecht hat selbstverständlich der Gemeinderat."