Kressbronn Brandalarm in Asylbewerberunterkunft

Einsatzkräfte der Feuerwehr Kressbronn und Polizeibeamte sind am Donnerstag zu einer Asylbewerberunterkunft am Martin-Luther-Weg geeilt, nachdem gegen 18.30 Uhr ein Brandmelderalarm eingegangen war.

In der Asylbewerberunterkunft konnte zwar kein Brand, aber ein betätigter Melderknopf und Rußspuren an einem Rauchmelder festgestellt werden. Laut Polizeibericht ist ein zunächst leugnender, in der Asylbewerberunterkunft untergebrachter 15-Jähriger als mutmaßlicher Verursacher ermittelt worden. Der Jugendliche soll ein Feuerzeug an den Brandmelder gehalten haben.