Kressbronn Bodan-Werft als "Ein teures Geschenk für Kressbronn"

Die Bodan-Werft Kressbronn soll 7,3 Millionen Euro kosten, die Kosten seien besonders dem Denkmal und notwendigen Erhaltungsmaßnahmen geschuldet. Gastronomie ist in allen Hallen des Industriedenkmals geplant.

Die Sanierung der Bodan-Werft und ihre künftige Nutzung stand im Mittelpunkt der letzten Sitzung des Kressbronner Gemeinderats vor der Sommerpause. Mit einer Gegenstimme von Martina Knappert-Hiese (GUBB) und zwei Enthaltungen von Silvia Queri und Sabine Witzigmann (beide Grüne) stimmte der Gemeinderat der Planung zu und beauftragte die Verwaltung mit dem weiteren Verfahren. Der Baubeschluss soll im September folgen. Nach ersten Kostenschätzungen im Januar in Höhe von 4,5 Millionen Euro sind diese inzwischen auf voraussichtlich 7,3 Millionen Euro netto geklettert.

Ermittelt wurde der Betrag vom Architekturbüro WSA aufgrund des baulichen Bestands, der Statik-Anforderungen und der künftigen Nutzung der Bodan-Werft. "Es handelt sich um eine Anlage mit besonderem industriegeschichtlichen Wert", betonte Architekt Afshin Arabzadeh, der das Denkmal genau unter die Lupe genommen hat. Bürgermeister Daniel Enzensperger sprach von einem gewaltigen Projekt und von Kosten, mit denen man anfangs so nicht gerechnet habe. "Das meiste ist dem Denkmal und notwendigen Erhaltungsmaßnahmen geschuldet."

Kämmerer Matthias Käppeler betonte, dass die mittelfristige Finanzplanung gut aussehe. "Und wenn wir eine halbe Million Euro aufnehmen müssen, dann ist es eben so." Rechnen könne die Gemeinde mit Zuschüssen in Höhe von rund 3,3 Millionen Euro. Dem kommunalen Anteil in Höhe von 4 Millionen Euro stünden voraussichtlich Pachterträge und Einnahmen von jährlich circa 72 000 Euro gegenüber. Dafür muss das gastronomische Konzept aufgehen, das Gastronomieberater Ingo Wessel im Rat vorstellte. Es soll sich deutlich von der typischen Ausflugs-See-Gastronomie abheben und ganzjährig Gäste wie Einheimische ansprechen.

Vorfreude auf die neue Bodan-Werft dominierte die Erklärungen der Gemeinderäte. Sorge bereitet jedoch einigen, dass die Kosten aus dem Ruder laufen könnten. "Sie ist ein teures Geschenk", sagte Karl Bentele (CDU). Den Preis wert wäre, dass Kressbronn damit ein Alleinstellungsmerkmal am See hätte. Als riesen Herausforderung schätzt er das Finden eines Betreibers für die Gastronomie ein. "Damit steht und fällt alles." Auch Stefan Fehringer (BWV) lobte das Gastronomiekonzept und plädierte für eine zeitnahe Umsetzung. Martina Knappert-Hiese sagte, dass sie schon immer vor einer Kostenexplosion gewarnt habe. Das Projekt sei aus Steuergeldern finanziert und für die Werftarbeiter habe es keinen Sozialplan gegeben, begründete sie ihr Nein. Silvia Queri bemängelte, dass in allen Bereichen Gastronomie vorgesehen ist. "Wir sprechen jetzt eine sehr homogene Gruppe an. Wir hätten gerne eine der Hallen für eine familienfreundliche Nutzung gehabt", begründete sie die Enthaltung der Grünen.

Mit fünf Gegenstimmen und ohne erneute Beratung beschloss der Gemeinderat die Fällung der nicht mehr ganz standsicheren Eiche auf dem Bodan-Platz. Dort wird mit der Neugestaltung ein neuer Baum gepflanzt.

Zeitplan und Angebot