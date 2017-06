Kressbronn Betreuungsbedarf in Kindergärten wird weiter steigen

Kressbronn schreibt den Kindergartenbedarfsplan fort. Außerdem wurde im Gemeinderat eine Erhöhung der Gebühren beschlossen.

Kressbronn (rac) Der Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für die Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplans ausgesprochen. "Aktuell können wir dem Bedarf bis auf wenige Einzelfälle nachkommen", erklärte Kämmerer Matthias Käppeler. Wegen der regen Bautätigkeit und neuer Baugebiete sei jedoch eine weitere Einrichtung mit vier bis fünf Gruppen, eventuell an der Friedrichshafener Straße, mittelfristig notwendig. Dieser Punkt von insgesamt zehn Punkten wurde jedoch auf Wunsch einiger Räte von der Liste zum Beschlussvorschlag gestrichen. So möchte Klaus Klawitter (CDU) vor der konkreten Planung erst wissen, was künftig mit den beiden Kressbronner Schulen passiert. Sven Armbruster (SPD) betonte, dass man sich für den Neubau nicht jetzt schon auf einen bestimmten Standort festlegen sollte.

Übergangsweise wird die Gemeinde Kressbronn ab April oder Mai 2018 im ehemaligen Notariat in der Bahnhofstraße Tür an Tür mit der ebenfalls dort untergebrachten Finanzverwaltung ein bis zwei Kleinkindgruppen eröffnen. "Dies ist eine sehr wirtschaftliche Lösung, da wir die Pacht sowieso bezahlen müssen", sagte Käppeler, der mit rund 20 000 Euro für die bauliche Umgestaltung rechnet. Da immer mehr Kinder auch am Freitag ein warmes Mittagessen möchten, wird in allen Kitas die Stelle der Hauswirtschaftskraft entsprechend aufgestockt. Zustimmung fand bei den Räten auch, dass bei den Aufnahmekriterien künftig der zweite Stichtag zum 31. Oktober entfällt.

Einstimmig war das Votum des Gemeinderats für eine zusätzliche Koordinationsstelle für die Kitas mit einem Umfang von 40 Prozent. Sie soll sich um zentrale Aufgaben wie die Leitbildentwicklung, das Gewinnen von Nachwuchs, Qualitätsmanagement und betrieblichen Arbeitsschutz kümmern.

Aktuell verfügt Kressbronn über vier Kindergärten und ein Kleinkinderhaus mit zwölf Kinderbetreuungsgruppen für maximal 280 Kinder und bis zu sechs Krippengruppen für 60 Kinder. Alle Einrichtungen bieten flexible Öffnungszeiten sowie jeweils eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten an. Im Parkkindergarten und im Nonnenbachkindergarten gibt es jeweils eine integrative Gruppe, im St.-Michael-Kindergarten zwei. Kressbronns Bürgermeister Daniel Enzensperger verpasste es nicht, allen Einrichtungsleiterinnen zu danken. "Sie leisten sehr, sehr gute Arbeit."

Gebührenerhöhung

Zum neuen Kindergartenjahr werden die Gebühren für die Eltern um drei bis fünf Prozent steigen. Dies beschloss der Gemeinderat mit vier Gegenstimmen der SPD-Fraktion. Junge Familien würden bereits ihren Beitrag leisten und sollten eher entlastet werden, so die Begründung. Für eine Familie mit einem Kind reicht die neue Spanne von 111 Euro bei Regelbetreuung ab drei Jahren bis zu 488 Euro für ein Kind unter drei Jahren in Ganztagesbetreuung in der Krippe. Bei mehreren Kindern verringern sich die Gebühren. Weder die freien Kindergartenträger noch die Elternbeiräte haben Einwände gegen die geplanten Erhöhungen. Insgesamt bezuschusst die Gemeinde Kressbronn ihre Kitas im Jahr 2017 mit gut 1,3 Millionen Euro. (rac)