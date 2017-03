Kressbronn Bebauungsplan Achberger Garten I nie gültig  Mehrfamilienhaus kann kommen

Nachbarn sind gegen ein Mehrfamilienhaus im Achbergweg. Dabei ist das Vorhaben der Gemeinde zufolge zu genehmigen. Entschieden wird in der kommenden Woche.

Verärgerung gibt es über den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit vier Wohnungen im Achbergweg in Retterschen. Der Technische Ausschuss des Gemeinderats Kressbronn hat dem Bauantrag nach Paragraf 34 Baugesetzbuch in seiner Sitzung am 1. Februar bei zwei Gegenstimmen der SPD zugestimmt. Einige Nachbarn sind gegen das Vorhaben und verfolgten enttäuscht die Sitzung. Eines ihrer Hauptargumente ist, dass sie sich bei ihren Bauvorhaben in der Vergangenheit nach einem Bebauungsplan Achberger Garten I hätten richten müssen.

Dieser sieht keine Wohngebäude mit vier Wohnungen vor. In der Sitzung hieß es, dieser Plan sei nur als Beurteilungsgrundlage verwendet worden, weil er 1967 nicht an das neue Baugesetz angepasst worden sei und insofern keine Rechtskraft habe. Inzwischen ist aber klar: Es gab nie einen gültigen Bebauungsplan Achberger Garten I, weder nach altem noch nach neuem Recht, sondern lediglich einen Bebauungsplanentwurf, was Bürgermeister Daniel Enzensperger und Manfred Amman, Leiter des Amts für Gemeindeentwicklung und Bauwesen, bestätigen. Und selbst wenn es 1967 einen alten Bebauungsplan gegeben hätte, so hätte dieser nicht angepasst werden müssen, da das Bundesbaugesetzbuch 1960 eingeführt wurde. Das Baurechtsamt des Gemeindeverwaltungsverbands Eriskirch-Kressbronn-Langenargen in Oberdorf wird voraussichtlich in der kommenden Woche über den Bauantrag entscheiden, berichtete Baurechtsamtsleiter Christoph Metzler auf Nachfrage, voraussichtlich positiv. Dann könnte es zu einem Widerspruch des unmittelbaren Nachbarn Reiner Heine kommen und, falls dieser erfolglos bleibt, zu einem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht.

Die Haltung der Gemeinde Kressbronn ist weiter klar: Das geplante Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen ist, so wie jetzt geplant, zulässig und die Gemeinde darf ihre Zustimmung nicht verweigern, wie Bürgermeister Enzensperger schon in der Sitzung und auch auf Nachfrage erklärte.

Selbst wenn es in der Vergangenheit Unklarheiten über den Achberger Garten I geben hätte, was er selbst nicht beurteilen könne, erläutert Enzensperger: "Es gibt keine Gleichheit im Unrecht." Reiner Heine berichtet, dass sich inzwischen zehn Leute im Achbergweg in Retterschen zu einer Whatsapp-Gruppe zusammengeschlossen hätte und es weitere Gegner gebe, die gegen das jetzt geplante Mehrfamilienhaus sind. Heine sagt, er habe nicht gewusst, dass der Bebauungsplan Achberger Garten I keine Geltung habe. Das bestätigt Nachbar Hans Zimmerhackl: "Als wir damals gebaut haben, durften wir gar nichts." Und auch Nachbar Franz Georgi teilt mit: "Wir alle hatten uns an den Bebauungsplan zu halten und haben es auch getan."

"Das ist ein Vertrauensbruch", sagt Zimmerhackl. Christoph Metzler sagt dagegen, dass seit Bestehen des Baurechtsamts 1985, mit Bauvorhaben in dem Gebiet seit 1989, kein einziger Bauantrag nach einem Bebauungsplan Achberger Garten I erteilt worden sei und dies müsste den Bauherren auch bekannt sein. Aus Sicht von Heine steht dagegen auch eine Dienstaufsichts- oder Fachaufsichtsbeschwerde im Raum. Heine betont, man sei nicht gegen eine Bebauung an sich, sondern das geplante Gebäude sei viel zu massiv an dieser Stelle, wo ihm auch Zimmerhackl und Georgi zustimmen.

Kritisiert wird insbesondere auch die Zweistöckigkeit mit vier Wohnungen, wo bisher nur einstöckige Gebäude erlaubt gewesen seien. Nach den Plänen wird dies dadurch ausgeglichen, dass das Gebäude teilweise in den dortigen Hang eingebaut wird. Kritisiert wird ebenfalls, dass eine der vier Wohnungen mutmaßlich eine "Ferienwohnung" sei. Das ist jedoch in einem reinen Wohngebiet ausgeschlossen. Dem ist auch so, wie sowohl Amman als auch Metzler unmissverständlich bestätigen. Von Heine und Zimmerhackl wird ebenfalls befürchtet, dass die Kanalisation nicht den dann entstehenden Anforderungen gewachsen ist. "Die ist ausreichend", sagt hingegen Amman. Die Tiefbauabteilung der Gemeindeverwaltung habe dies geprüft.

Nicht gültige Pläne

Nach Auskunft von Bürgermeister Daniel Enzensperger und Amtsleiter Manfred Ammann gibt es fünf bis acht Pläne aus den 60er-Jahren in Kressbronn, die nach dem Aufstellungsbeschluss nicht weitergeführt worden sind. Hier werden Bauvorhaben heute in der Regel nach Paragraf 34 Baugesetzbuch beurteilt. Manfred Ammann berichtete, dass es nach der alten Fassung des Paragrafen 33 Baugesetzbuch in den 60er-Jahren möglich gewesen sei, Bauanträge "nach dem Stand des Verfahrens" eines Bebauungsplanentwurfs zu erteilen. Dies sei heute so nicht mehr der Fall. In Kressbronn seien dann, wenn bereits Bebauung erfolgt war, einige Bebauungspläne nicht zur Rechtskraft gebracht worden, weil damals die Ansicht vertreten wurde, Paragraf 34 Baugesetzbuch gebe mehr Freiheiten. Das Baurechtsamt des Gemeindeverwaltungsverbands hat nach Auskunft von Christoph Metzler Kenntnis aller rechtsgültigen Bebauungspläne. Jeder mit einem Bauvorhaben könne sich beim Baurechtsamt erkundigen, ob sein Vorhaben innerhalb eines rechtsgültigen Bebauungsplans liegt.