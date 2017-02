Kressbronn Baugebiet Spitzgarten: Bürger wollen keine Lärmschutzwand

Die Erweiterung des Baugebiets setzt die Anbringung von Lärmschutz voraus. Die Kressbronner Bürger fürchten um das Image des Ferienorts. Einige sehen in einer Geschwindigkeitsbegrenzung ein bessere Lösung.

Auf Anregung von Bürgermeisters Daniel Enzensperger fand am Donnerstag im Kressbronner Rathaus eine Information und Anhörung der Bürger zum Thema Lärmschutzwand entlang der Lindauer Straße statt. Nach einer Einführung in die Thematik wurde in kleiner Runde angeregt diskutiert.

"Wir wollen diese Wand auch nicht. Aber wenn wir den gesetzlich vorgeschriebenen Lärmschutz nicht erfüllen, gibt es keine Bebauung", machte Manfred Ammann, Leiter des Amtes für Gemeindeentwicklung und Bauwesen unmissverständlich klar. Zukünftig werde man überall solche Wände brauchen, wenn man die Geschwindigkeit nicht auf 30 Stundenkilometer reduzieren könne. Doch genau hier liegt das Problem des zu bebauenden Gebiets Spitzgarten. Am Ortsrand Richtung Lindau, außerhalb des Ortsschilds gelegen, befindet sich das Baugebiet in einem Bereich, in dem sich der Straßenverkehr mit 100 Stundenkilometern nähert. Gute Chancen sieht Ammann, dass das Ortschild um zirka 30 Meter versetzt werden könne, um den Bereich in den Ort zu integrieren. Doch den Erfolg, die Höchstgeschwindigkeit vor dem Ortseingang auf 70 oder 80 Stundenkilometer zu senken, was den Straßenlärm und damit die erforderliche Höhe der Lärmschutzwand reduzieren würde, sieht der Leiter des Amtes für Gemeindeentwicklung und Bauwesen derzeit kritisch. Der Verkehrsfluss darf nicht beeinträchtigt werden und die Entscheidung über Geschwindigkeitsbegrenzungen liegt beim Landratsamt. "Das sind landesrechtliche Vorschriften, die wir nicht verstehen", sagt Ammann und wünscht sich diesbezüglich dringend Schützenhilfe. Denn die optimale Lösung sieht auch Hagen Binder, Mitglied des Bürgerforums der Gemeinde Kressbronn, darin, das Gebiet in die bereits existierende 30er-Zone zu integrieren.

"Die Reduzierung der Geschwindigkeit wäre die einfachste und billigste Lösung". Doch die Situation sei nicht mit der in Hagnau gleichzusetzen, gab Bürgermeister Enzensperger zu bedenken. Es fehlten die beidseitige Bebauung und die Ferienwohnungen in diesem Bereich. "Da fehlen uns die Instrumente".

Dreieinhalb Meter hoch soll die geplante Wand werden und auf einer Strecke von 64 Metern dem Landwirtschaftsweg folgen. Da fürchten die Bürger um das Image ihres Ferienorts. "Das sieht aus, als ob man sozialen Wohnungsbau verstecken wollte", gab einer zu bedenken. Die Möglichkeiten, eine Lärmschutzwand ansprechend zu gestalten, die Niels Ullrich, vom Planungsbüro Rapp und Schmid vorstellte, überzeugten nicht alle. Hagen Binders Vorschlag, die Wand mit unterschiedlich hohen Büschen und Bäumen zu kaschieren, stieß dagegen auf breite Zustimmung. Doch dieser Idee sind jedoch Grenzen gesetzt. Die Bepflanzung ließe sich nur auf einem zwei Meter breiten Streifen realisieren. Doch die Mauer kann nicht ohne Weiteres nach hinten versetzt werden, da dort 20 Stellplätze geplant sind. "Die Stellplätze sind nicht verhandelbar", so Ammann, er wisse nicht, wie man zwei Meter rausschlagen könne. Doch er sei dankbar für weitere Vorschläge. Auch eine Ortsbegehung schlug er vor.

Klare Vorschriften

Nach neuen immissionsschutzrechtlichen Vorschriften ist der Bau von zwei Mehrfamilienhäusern im "Spitzgarten" ohne aktiven und passiven Lärmschutz nicht möglich. So muss zusätzlich zu Schallschutzfenstern eine Schallschutzmauer entlang der Straße gebaut werden. Die Höhe der etwa 20 bis 30 Zentimetern breiten Wand steht in Abhängigkeit von der Distanz zur Lärmquelle, der Fortpflanzung des Schalls und der Stärke der Emission. Bei einer Geschwindigkeit von 50 Km/h ist eine Mauer von 3,5 Metern Höhe geplant. Eine Geschwindigkeit von 100 Km/h, würde die Wand auf 3,8 bis 4,1 Metern erhöhen. Das geänderte Gesetz zum "Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge", Bundes-Immissionsschutzgesetz genannt, schreibt tagsüber für Wohngebiete eine zulässige Lärmimmission von maximal 65 Dezibel vor. (abe)