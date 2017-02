Der Technische Ausschuss Kressbronn diskutiert nach einer Ortsbesichtigung über Mehrfamilienhaus, denn der eigentlich dort gültige Bebauungsplan ist nach einer Gesetzneufassung nicht mehr gültig. Dem Antrag für den Achbergweg wird letztlich mit zwei Gegenstimmen zugestimmt.

Nach einer kurzen Besichtigung vor Ort haben am Mittwochabend die Mitglieder des Technischen Ausschusses des Gemeinderats Kressbronn kontrovers einen Bauantrag im Achbergweg in Retterschen diskutiert, der eine Problematik mit alten Bebauungsplänen zu Tage förderte. Beantragt wurde dort der Bau eines Mehrfamilienhauses mit vier Wohnungen. Dem Antrag wurde am Ende das Einvernehmen bei zwei Gegenstimmen der SPD erteilt.

Das Problem erläuterte Manfred Ammann, Leiter des Amts für Gemeindeentwicklung und Bauwesen. Es gibt einen Bebauungsplan für das Gebiet Achberger Garten, der bisher auch als Richtschnur für Bauanträge genutzt wurde. Dieser Bebauungsplan hat aber keine Rechtskraft, weil er bei der Neufassung des Landesrechts 1967 nicht in das dann geltende Recht überführt worden ist. Nach dem Bebauungsplan wären vier Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus nicht zulässig. Da er aber keine Rechtskraft hat, gilt Paragraf 34 Baugesetzbuch. Danach ist das Bauvorhaben zulässig. "Wir sind eigentlich verpflichtet, das Einvernehmen zu erteilen", so Bürgermeister Daniel Enzensperger. Die Alternative wäre, das Vorhaben zurückzustellen und ein Bebauungsplanverfahren durchzuführen.

Pragmatik statt alte Gesetze

Die Mehrheit der Räte vertrat dazu eine pragmatische Auffassung. So verwies Gerold Wachter (Bürgerlichen-Wähler-Vereinigung, BWV), wie andere auch, auf die Wohnungsnot in der Gemeinde: "Es ist fast sträflich, nur drei Wohneinheiten auf dem großen Grundstück zu bauen." Karl Bentele (CDU) meinte, das Gebäude füge ich in die Umgebung ein und angesichts der Wohnungssituation sei für ihn die Frage sekundär, ob es nach einem Bebauungsplan oder nach Paragraf 34 gebaut werde. Dieter Mainberger (BWV) verwies zum einen auf das Alter des Plans, zum anderen darauf, dass Wohnraum bezahlbar bleiben müsse. Dies setze auch voraus, dass der Bau für den Bauherren wirtschaftlich sei. Martina Knappert-Hiese (Gemeinschaft unabhängiger Bürgerinnen und Bürger, GUBB) befürwortete den Antrag, da Pläne sich der Wirklichkeit anpassen müssten.

Britta Wagner und Sven Armbruster (beide SPD) sahen das anders. Für sie ist es problematisch, dass die vorherigen Bauherren in dem Plangebiet sich nach dem alten Bebauungsplan hätten richten müssen. "Mir geht's um die Glaubwürdigkeit", sagte Britta Wagner. Sie forderte, den Bebauungsplan erst zur Rechtskraft zu führen und den Bauantrag zurückzustellen. Die Problematik sah auch Silvia Queri (Bündnis90/Die Grünen), allerdings war das für sie kein Grund, warum jetzt der aktuelle Bauherr, der sich im geltenden Recht bewegt, dadurch einen Nachteil haben sollte. Der Vorschlag der SPD wurde abgestimmt und abgelehnt, in einer zweiten Abstimmung wurde das Einvernehmen für das Bauvorhaben erteilt.

Rechtskraft wäre teuer

Die SPD will jetzt wissen, welche Bebauungspläne keine Rechtskraft haben. Laut Bauwesen-Chef Manfred Ammann gibt es keine abschließende Aufstellung. Er nannte als Beispiele die Bereiche Nunzenberg-West und Buch Süd III sowie ebenfalls Länge, der aber zur Rechtskraft geführt werden soll. "Das ist nicht so einfach und kostet ein Schweinegeld", kommentierte Bürgermeister Enzensperger die Wünsche, alle alten Bebauungspläne zur Rechtskraft zu führen.