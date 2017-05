Kressbronn B 31 bei Kressbronn: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Ein 51-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der B 31 gestorben. Laut Polizei hat sich der Unfall am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der B 31 auf Höhe Kressbronn ereignet.

Laut Polizeibericht ist eine 65-jährige Skoda-Fahrerin von Lindau in Richtung Friedrichshafen unterwegs gewesen. Sie geriet auf der B 31 bei Kressbronn in einer lang gezogenen Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, streifte den Golf einer 34-Jährigen und prallte frontal in das Motorrad des 51-Jährigen. Der Motorradfahrer prallte gegen die Frontscheibe des Skodas und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der Golf kam von der Straße ab und überschlug sich.

Die Skoda-Fahrerin erlitt schwere, die Golf-Fahrerin leichte Verletzungen. Beide wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 40 000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr Kressbronn leistete mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften technische Hilfe. Für die Unfallaufnahme sowie Bergung der Fahrzeuge musste die B 31 mehrere Stunden gesperrt werden.