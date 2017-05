Friedrichshafen Auszeichnung mit Bundesverdienstkreuz: Rüdiger Schroeder ist ein Brückenbauer zwischen den Völkern

Pfarrer i.R. Rüdiger von Schroeder aus Spaltenstein wurde am Sonntag für seine Verdienste im Baltikum und seine Vermittlerfunktion zwischen Deutschen und Letten mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Ehre, wem Ehre gebührt: Für seine zahlreichen Verdienste und für sein außerordentliches Engagement im Baltikum wurde Pfarrer i.R. Rüdiger von Schroeder am Sonntag das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Bei der Feierstunde im Kressbronner Rathaus, die vom Bläserquartett der Musikschule Kressbronn musikalisch gestaltet wurde, überreichte Bürgermeister Daniel Enzensperger die Auszeichnung im Auftrag von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Rüdiger von Schroeder sei ein "Brückenbauer zwischen Deutschen und Letten", betonte der Bürgermeister in seiner Laudatio. Der neue Träger des Bundesverdienstkreuzes habe wichtige Aufbauarbeit geleistet und in seinem ehrenamtlichen Engagement viel dafür getan, Völker wieder zusammenzubringen. Mit seinem beginnenden Ruhestand hatte von Schroeder – der als Baltendeutscher in Riga geboren wurde – sich mit Herzblut als "Koordinator für Pastorale Dienste in Riga" und ab 1994 zusammen mit anderen Kollegen sechs Jahre lang verschiedene Gemeinden, davon fünf Gemeinden in der lettischen Hauptstadt und weitere, bis zu 250 Kilometer entfernte Gemeinden, betreut. Ab 2000 war er Repräsentant für die Projekte des Kinderhilfswerks "Children for a better world" in Lettland. "Sie waren immer ein tatkräftiger Mann, der sich für Menschlichkeit einsetzt", so Enzensperger. Als Zweite Vorsitzende der Evangelischen Kirchengemeinde würdigte Annette Dörrie die Leistung von Schroeders als erster Pfarrer der Ende der 1950er Jahre entstandenen Diasporagemeinde in Kressbronn. In seiner Ära wurde die Kirche gebaut, der alte Betsaal zum Gemeindehaus umgebaut, auch der Neubau des Pfarrhauses in Angriff genommen. Rüdiger von Schroeder sei in Kressbronn verwurzelt und stets eine tragende Kraft im Gemeindeleben gewesen, sagte Annette Dörrie.

"Leben ist Brückenschlagen über Ströme, die vergehen", so sein kurzes Fazit, das Rüdiger von Schroeder in einem Zitat von Gottfried Benn zum Ausdruck brachte. Ein bescheidenes Resümee eines großen Lebenswerkes.