Kressbronn Alkohol: Männer randalieren im Kressbronner Freibad

Drei junge Männer haben laut Polizeibericht unter Alkoholeinfluss in der Nacht zum Sonntag im Kressbronner Freibad Unfug getrieben. Einer der Beteiligten zog sich einen Armbruch zu.

Am Sonntag gegen 1 Uhr stiegen drei junge Männer im Alter von 22 und 23 Jahren aus dem Großraum Stuttgart ins Kressbronner Strandbad ein. Sie beschädigten einen Fahnenmast, als sie daran hochkletterten, und warfen einen Deko-Baumstamm vom Gebäude. Als die Männer von einem Verantwortlichen gestellt wurden, flüchtete ein mit rund einem Promille alkoholisierter 23-Jähriger über eine Treppe auf ein Dach und sprang von dort herunter. Hierbei zog er sich eine Fraktur an einem Arm und weitere Verletzungen zu. Ein Rettungswagenteam brachte den 23-Jährigen in ein Krankenhaus. Die anderen beiden Beteiligten waren laut Polizei mit bis zu mehr als zwei Promille alkoholisiert.