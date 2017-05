Kressbronn 7. Kunstmarkt am Landungssteg

7. Kunstmarkt am Landungssteg

Über 55 Künstler und Kunsthandwerker bieten bis Sonntag ihre Waren an

In Kressbronn findet am Landungssteg noch bis Sonntag, 28. Mai, der 7. Kunstmarkt statt.

Über 55 Künstler und Kunsthandwerker aus ganz Deutschland und auch Frankreich bieten an der Seepromenade im Seegarten ihre selbst hergestellten Waren zum Kauf an. Töpferwaren, verschiedenste Arten von Schmuck, Korbmacher, Besenmacher, Skulpturen aus Stein und Metall, Windspiele, Drechsler, Naturseifen, Lodenwaren, Bilder und Gartendekorationen aus Holz und Metall sind wieder mit dabei. An einigen Ständen können die Besucher bei der Entstehung der Arbeiten zusehen – zum Beispiel beim Handwerk des Bürstenbindens.

Der Markt findet am heutigen Freitag von 11 bis 18 Uhr statt, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr – bei jeder Witterung. Der Eintritt ist frei, Veranstalter ist die Töpferei Güttinger aus Isny im Allgäu.