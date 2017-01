Bad Waldsee Verkehrsunfall: Trotz Schneeglätte mit Sommerreifen gefahren

Ein Autofahrer hat laut Polizeibericht einen Verkehrsunfall mit rund 6000 Euro Sachschaden verursacht. Der Mann war laut Polizei trotz schneeglatter Straßen mit Sommerreifen unterwegs.

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Sonntag gegen 12.45 Uhr auf der Bundesstraße 30 ereignet. Von Enzisreute kommend in Richtung Ravensburg hat auf Höhe Egelsee zunächst ein Fahrer eines Kleintransporters aufgrund Straßenglätte am Straßenrand angehalten, um Anfahrhilfen an seinem Fahrzeug zu montieren.

Ein nachfolgender 36-jähriger Mercedes-Fahrer ordnete sich zur Fahrbahnmitte hin ein, um an dem Gespann vorbeizufahren. Ein ebenfalls in Richtung Ravensburg fahrender 46-jähriger prallte mit einem Ford nahezu ungebremst gegen das Heck des Mercedes'. In der Folge wurde der Ford des 46-Jährigen nach rechts abgewiesen und fast bis an die Windschutzscheibe unter den Anhänger des Kleintransporters geschoben.

Zwei Kinder im Ford sowie der Mercedes-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Der Unfallverursacher, der unverletzt blieb, hatte trotz winterlicher Straßenverhältnisse Sommerreifen am Auto montiert.