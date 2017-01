Landkreis Ravensburg Verkehrsunfall: Auto überschlägt sich mehrfach

Eine Autofahrerin hat einen mehrfachen Autoüberschlag unverletzt überstanden, teilt die Polizei mit.

Der Verkehrsunfall ist am Dienstag gegen 15.30 Uhr bei Ebersbach-Musbach/Landkreis Ravensburg passiert. Eine 57-jährige VW-Fahrerin war auf der Landesstraße 285 in Richtung Aulendorf unterwegs und hat auf schneeglatter Fahrbahn und vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro.