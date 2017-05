vor 3 Stunden SK Bad Waldsee Verfolgt und mit einem Messer verletzt

Zu dramatischen Szenen ist es am späten Donnerstagabend, gegen 23 Uhr, in der Bahnhofstraße in Bad Waldsee gekommen. Ein 43-jähriger Autofahrer wurde mit einem Messer verletzt und gegen zwei Männer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.