Bad Waldsee/Landkreis Ravensburg Schwerer Verkehrsunfall wegen Sekundenschlafs

Laut Polizeibericht hat eine Autofahrerin wohl wegen Sekundenschlafs einen Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr verursacht. Die Feuerwehr musste einen eingeklemmten Unfallbeteiligten aus seinem Auto befreien.

Der Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch gegen 15.15 Uhr auf der Bundesstraße 30 bei Bad Waldsee ereignet. Eine 73-jährige Toyota-Fahrerin, aus Richtung Biberach kommend, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem VW eines 36-Jährigen nahezu frontal zusammen.

Während die Autofahrerin und ihre Mitfahrerin unverletzt blieben, wurde der VW-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr Bad Waldsee befreit werden. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der schwer verletzte 36-jährige VW-Fahrer in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen sei jeweils Totalschaden von rund 25 000 Euro entstanden, berichtet die Polizei. Bis gegen 17 Uhr musste die B 30 zur Bergung des Verletzten und zur Unfallaufnahme gesperrt werden.