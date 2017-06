Bodenseekreis/Kreis Ravensburg Schulfruchttage im Kompetenzzentrum: Hier schmeckt Obst besonders lecker

Kinder erfahren im Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB) in Bavendorf viel über Äpfel und Gemüse. Besonders gut kommt ein leckeres Buffet mit gesunden Zutaten bei den Kindern des Ravensburger Kindergartens St. Franziskus an.

Wo kommen eigentlich die knackig-frischen Äpfel her? Wie können sie ein ganzes Jahr lang gelagert werden? Und warum ist frisches Obst eigentlich so gesund? Fragen wie diesen gingen die Kinder des Ravensburger Kindergartens St. Franziskus am Montag bei den landesweiten Schulfrucht-Tagen im Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB) in Bavendorf auf den Grund.

In diesem Jahr hängen nur wenige kleine, grüne Äpfelchen an den Zweigen der Obstbäume. Auch die Aprikosen sind alle erfroren. Anschaulichen erlebten die 16 Kindergartenkinder, was eine Frostnacht zur falschen Zeit anrichten kann. KOB-Betriebsleiter Thomas Kininger erklärte verständlich, wie die Männchen und Weibchen des Apfelwicklers durch bewusst platzierte Durftstoffe verwirrt werden. So könne sich der Schädling nicht mehr so gut vermehren, erklärte Kininger. "Das ist auf jeden Fall besser, als die Obstbäume so viel zu spritzen." Sollten die Kinder doch mal einen Wurm im Apfel finden wissen sie jetzt, dass es eigentlich gar kein Wurm, sondern eine kleine Raupe ist. Unter dem Mikroskop konnten sie die Tierchen etwas genauer betrachten. "Aber nicht erschrecken, sie sehen aus wie kleine Gruselmonster", warnte Kininger.

Auch die Apfelsortieranlage und das Lager, in dem die Äpfel nachreifen, damit es auch im Frühling noch welche gibt, machte bei den Kindern Eindruck. "Da braucht man ja einen Schneeanzug", rief ein Mädchen, als es hörte, dass die Äpfel für die Langzeitlagerung auf ein bis zwei Grad heruntergekühlt werden. Viele der Kinder wissen bereits, wie wichtig Blumen für die Bienen sind. Kininger zeigt ihnen, dass beim KOB am Rand der Obstplantage extra Blumenstreifen für die fleißigen Insekten angepflanzt wurden.

Nun wurde es aber Zeit für das große Obst- und Gemüsebuffet, an dem sich die Kinder selbst bedienen durften. Apfelschnitze, frische Erdbeeren oder doch lieber Karotten, Kohlrabi und Tomaten? Beim Belegen eines lecker-gesunden Frühstücksbrotes hatten die Kinder alle Hände voll zu tun. Tea Kljajic, beim KOB zuständig für das Schulfruchtprogramm, zeigte, wie sich ruckzuck mit zwei Gurkenscheiben und einem Streifen roter Paprika ein lustiges Gesicht aufs Brot zaubern lässt. Das geht natürlich auch mit süßen Himbeeren und Melonenschnitzchen. "Hm, die mag ich am liebsten", kam Lisa ins Schwärmen. So soll es sein: "Durch das Schulfruchtprogramm lernen die Kinder die Vielfalt kennen und erfahren nebenbei einiges über gesunde Ernährung", so Tea Kljajic.

Ab dem nächsten Schuljahr wird das EU-Schulobst- und -gemüseprogramm durch ein EU-Schulmilchprogramm ergänzt. "Wie bisher schon Obst und Gemüse werden damit künftig auch Milch und Milchprodukte kostenlos an die Kinder in den teilnehmenden Einrichtungen verteilt", erklärt Andrea Hartmann, beim KOB ebenfalls für das Thema Schulfrucht zuständig. In Kombination mit dem Joghurt werde das Obst für die Kinder vielleicht noch attraktiver, ergänzt Tea Kljajic. Für Kindergartenleiterin Nicole Schnell ist das Schulfruchtprogramm eine gute Sache. "Selbst wenn die Kinder zu Hause kein Obst mögen, im Kindergarten essen sie es auf jeden Fall", berichtet sie. Vor Ort im KOB zu erfahren, wo ihre wöchentliche Obstlieferung eigentlich herkommt, sei für die Kinder einfach spannend.

Schulfruchtprogramm

Das Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee organisiert seit 2010 als Lieferant die Umsetzung des Schulfruchtprogramms in weiten Teilen Baden-Württembergs. Derzeit beliefert es circa 800 Einrichtungen wöchentlich mit rund 19 Tonnen Obst und Gemüse in einem Einzugsgebiet von 200 Kilometern. Rund 85 000 Kinder kommen so jede Woche in den Genuss der frischen Früchte. Das von der EU geförderte Programm soll die Wertschätzung von Obst und Gemüse bei Kindern steigern und die Entwicklung eines gesundheitsförderlichen Ernährungsverhaltens unterstützen. Ab dem Schuljahr 2015/2016 stieg die EU-Förderung von 50 auf 75 Prozent. Der Rest wird von Sponsoren getragen.

Informationen im Intrernet: www.kob-bavendorf.de