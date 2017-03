Kreis Ravensburg Polizei nimmt Einbrecher fest

Nach umfangreichen Ermittlungen wegen Einbruchs hat die Polizei zwei Männer festgekommen, die unter dringendem Tatverdacht stehen. Dies geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz hervor.

Nach mehreren Wohnungseinbrüchen im Januar diesen Jahres in den Landkreisen Ravensburg, Biberach und im Bodenseekreis führten umfangreiche kriminaltechnische Maßnahmen sowie intensive Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Ermittlungsgruppe Einbruchsdiebstahl der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen zur Festnahme und Inhaftierung zweier albanischer Männer im Alter von 23 und 25 Jahren.

Beide Männer stehen unter dringendem Tatverdacht, am Montag, 9. Januar 2017, in Ravensburg-Schmalegg in zwei Wohnhäuser gewaltsam eingedrungen zu sein und Uhren, Schmuck und weitere Wertsachen erbeutet zu haben. Übereinstimmende Spuren ließen die Ermittler auf einen Zusammenhang zwischen den Taten in Schmalegg sowie zu weiteren Einbrüchen Anfang des Jahres in Baienfurt, Tettnang, Riedlingen und Bad Schussenried schließen.

Nach einem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen, dem in der Nähe eines Tatortes ein Auto aufgefallen war, ist der 23-Jährige als Benutzer des Fahrzeugs ermittelt und wenige Tage später in Borken/Nordrhein-Westfalen festgenommen worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Ravensburg einen Haftbefehl, worauf der 23-Jährige beim Haftrichter des Amtsgerichts Borken am 18. Januar vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Weitere Erkenntnisse führten die Ermittler auf die Spur des im Landkreis Ravensburg wohnenden 25-jährigen Komplizen. Eine im Februar auf Beschluss des Amtsgerichts Ravensburg durchgeführte Wohnungsdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen führte zum Auffinden von Diebesgut, welches einem der genannten Einbrüche eindeutig zugeordnet werden konnte. Auch in diesem Fall ordnete das Amtsgericht Ravensburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft des 25-Jährigen an.