Landkreis Ravensburg Mordprozess: Gutachten widerlegt Suizid-Behauptung

Nach dem vierten Verhandlungstag im Mordprozess gegen einen 46-jährigen Betriebswirt vor der Großen Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ravensburg ist eines klar: Die 43-jährige Ehefrau hat in einer Julinacht 2016 keinen Suizid begangen.

Nach der Auswertung von Faserspuren durch das Landeskriminalamt (LKA) Stuttgart fanden sich an den Händen der Toten nur minimale Spuren jenes Kälberstricks, an dem hängend die 43-jährige Ehefrau im Heizungskeller ihres Hauses am Schussental aufgefunden wurde. Sehr viel mehr andere Faserspuren fanden sich im Schlafzimmer der Frau und im Auto des Angeklagten.