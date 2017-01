Vogt/Landkreis Ravensburg Männer belästigen Spaziergängerin

Zwei Unbekannte haben am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr eine Frau bedrängt, die mit ihrem Hund im Waldgebiet nordwestlich von Vogt-Heissen spazierte. Dies geht aus dem Polizeibericht hervor.

Kurz vor dem Horburgweg waren der Spaziergängerin die Unbekannten entgegengekommen, worauf sich einer ihr gegenüber stellte und sie mit dem Oberkörper zurückdrängte. Als die Frau fragte, was das solle, habe der Mann entgegnet, sie solle sich nicht so anstellen.

Daraufhin wurde die Frau vom zweiten Täter in gleicher Weise bedrängt. Als die Frau um Hilfe schrie, reagierte ihr Hund, biss einen der Männer in den Oberschenkel und zerriss dessen Hose. Die Täter flüchteten in Richtung Vogt.

Der Polizei liegen folgende Personenbeschreibungen vor: Der eine Mann ist rund 1,70 bis 1,75 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt; kräftige Statur, Drei-Tage-Bart, Brillenträger. Er trug eine schwarze Wollmütze, eine dunkle Winterjacke, eine hellblaue Jeans und hellbraune Winterboots. Der andere Täter ist ebenfalls etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und von schlanker Statur. Er trug eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Winterjacke, eine schwarze Jeanshose, die durch den Hundebiss einen Riss haben dürfte.

Hinweise zu den Tätern, die mit einem hiesigen Dialekt sprachen und von denen möglicherweise der zweite Täter am Oberschenkel verletzt sein dürfte, an die Polizei in Wangen, Telefon 0 75 22/98 40.