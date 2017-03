Landkreis Ravensburg Laserpointer-Angriff auf Hubschrauberpilot war kein Einzelfall

Der jüngste Angriff mit einem Laserpointer auf einen Piloten des Rettungshubschraubers" Christoph 45" vor etwa einer Woche ist kein Einzellfall gewesen. Dies hat eine Anfrage beim Polizeipräsidium Konstanz ergeben. In den vergangenen fünf Jahren sind im Bezirk des Polizeipräsidiums mehr als 30 Fälle polizeibekannt geworden, in denen Autofahrer, Piloten oder Kapitäne geblendet wurden.

Rund eine Woche nach dem Laserpointer-Angriff auf einen Piloten des Rettungshubschraubers "Christoph 45" gibt es noch keine heiße Spur. "Bislang gingen beim Polizeirevier Weingarten und bei der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen keine Zeugenhinweise ein", gibt Jens Purath Auskunft. Er ist ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz.

Ein Unbekannter hat den Piloten am Abend des 21. März gegen 18.40 Uhr mit einem grünen Laserstrahl geblendet. Der Pilot war in rund 200 Metern Höhe im Bereich Wolpertswende/Landkreis Ravensburg unterwegs. "Im Wesentlichen werden in diesen Fällen der Pilot sowie der Copilot sehr ausführlich vernommen. Aus der Flughöhe und dem Einfallswinkel des Laserstrahls lässt sich zumeist, zumindest grob, ein Tatortbereich ermitteln", berichtet Purath. "Im Übrigen werden in diesem Gebiet weitergehende Ermittlungen, Befragungen und Zeugenaufrufe durchgeführt oder veranlasst."

Laut Polizeisprecher ist dieser jüngste Fall der bislang einzige im laufenden Jahr im Bezirk des Polizeipräsidiums Konstanz. Von einem Einzelfall kann keine Rede sein, wie sich auf Anfrage herausgestellt hat: In den vergangenen fünf Jahren sind im Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis 23. März diesen Jahres "31 Laserangriffe auf Fahrzeugführer polizeilich bekannt geworden". Im Bodenseekreis waren es zehn solche Angriffe – vier Mal auf ein Flugzeug, zwei Mal auf ein Schiff sowie vier Mal auf ein Auto. Im Landkreis Ravensburg hat es sieben Angriffe auf Flugzeuge, einen auf einen Hubschrauber sowie vier Angriffe auf Autos gegeben. Im Landkreis Konstanz gab es eine Laserpointer-Attacke auf ein Flugzeug sowie fünf auf Autos. Deutlich weniger solche Fälle wurden im Landkreis Sigmaringen polizeibekannt: eine Attacke auf ein Flugzeug sowie zwei Attacken auf Autos.

Solch gefährliches Hantieren mit Laserpointern geht nicht als "dummer Jungenstreich" durch, wie manche glauben mögen. Laut Polizei kommen je nach Sachlage nach dem Strafgesetzbuch mehrere Delikte in Betracht. Beispielsweise "Gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr" nach Paragraf 315 Strafgesetzbuch sind mit Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafen von bis zur zehn Jahren belegt. Ähnlich sieht es bei "Gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr" gemäß Paragraf 315 b Strafgesetzbuch aus. Das Strafmaß reicht von Geldstrafe bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Auch bei gefährlicher oder schwerer Körperverletzung reicht das Strafmaß von Geldstrafen bis hin zu Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren.