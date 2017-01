Königseggwald Gefährliche Körperverletzung bei Hexennacht: Mann wird am Boden getreten und leicht verletzt

Die Polizei ermittelt gegen einen 25-jährigen Mann, der am Sonntag gegen 3.45 Uhr einen 23-Jährigen angegriffen haben soll. Er wird beschuldigt, den Geschädigten mit Fußtritten verletzt zu haben.

Wie die Polizei mitteilt, soll der Beschuldigte in Begleitung zweier Männer die Hexennacht in einer Bar an der Hauptstraße in Königseggwald gefeiert haben. Dabei trat er mit dem Fuß auf den 23-Jährigen ein, der am Boden saß, und verletzte ihn an Oberkörper und Kopf. Der Geschädigte wurde außerdem von einem Unbekannten gewürgt. Als Sicherheitskräfte die Situation bemerkten, verständigten die Polizei. Die ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 23-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Bereits zuvor soll der Beschuldigte einem 19-Jährigen einen Kopfstoß versetzt haben.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weingarten zu melden unter Telefon 0751/8036666.