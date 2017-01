Grünkraut Fremdenfeindliche Äußerungen: Aggressiver Mann pöbelt bei Narrensprung

Ein 45-jähriger Mann ist am Sonntag gegen 17 Uhr beim Narrensprung in Grünkraut wegen fremdenfeindlicher und verfassungswidriger Aussagen aufgefallen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Der Mann trat laut Polizeibericht an der Bodnegger Straße an einen Streifenwagen heran und fragte die Beamten, ob sie nichts Besseres zu tun hätten. Als er sich dann vom Polizeiauto entfernte, rief er lautstark "Heil Hitler". Bei der anschließenden Personenkontrolle reagierte der Mann gegenüber den Beamten aggressiv und uneinsichtig. Wie die Polizei mitteilt, fragte er, warum die Polizei nicht "Kanaken jage". Weiter gab er an, bald den Reichsbürgern anzugehören und dass "man ihm dann nichts mehr könne". Als die Beamten ihm erklärten, dass er eine Straftat begeht, rief der Mann erneut "Heil Hitler".