Kisslegg/Kreis Ravensburg Fernbuskontrolle auf A 96: Polizei verhaftet Drogenkurier

Bei der Kontrolle eines Fernbusses auf der Autobahn 96 bei Kißlegg hat die Polizei einen 20-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, Drogen geschmuggelt zu haben.

Die Beamten stellten rund 180 Gramm Kokain mit einem Schwarzmarktwert von über 10.000 Euro sicher. Die Fahnder hatten die Drogen bei einem 20-jährigen Afrikaner sichergestellt, der vorläufig festgenommen wurde, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz. Der Mann aus Guinea-Bissau muss sich zudem wegen Sozialleistungsbetrugs verantworten, da er im Verdacht steht, sowohl in Italien als auch in Deutschland Sozialleistungen als Asylbewerber bezogen zu haben. Der daraufhin durch die Staatsanwaltschaft Ravensburg beantragte Haftbefehl wurde am Montag durch den zuständigen Richter erlassen. Der 20-Jährige wurde deswegen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen dauern an.