Landkreis Ravensburg Falscher Polizist verletzt sich mit Schreckschusswaffe schwer

Gegen einen 19-Jährigen aus dem Landkreis Ravensburg wird wegen Amtsanmaßung sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt. Laut gemeinsamer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz gab sich der junge Mann in der Nacht zum Pfingstsonntag gegenüber Passanten als Polizist aus. Daheim fügte sich der 19-Jährige mit einer Schreckschusswaffe schwere Verletzungen zu.

Der 19-Jährige hat sich in der Nacht zum Sonntag gegen 3.30 Uhr in Ravensburg-Obereschach gegenüber zwei 19- und 20-jährigen Männern als Polizeibeamter ausgegeben und diese aufgefordert, sich auszuweisen. Den Kontrollierten waren Zweifel gekommen, ob es sich bei dem jungen Mann, der ein Diensthemd und eine Diensthose trug, tatsächlich um einen Polizeibeamten handelte. Sie teilten den Sachverhalt über Notruf dem Polizeipräsidium mit.

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ravensburg stellte fest, dass der Vater des 19-Jährigen tatsächlich Polizeibeamter ist und sich der 19-jährige Sohn mit Ausrüstungsgegenständen unerlaubt als Polizist ausgegeben hatte. Die Streifenbeamten stellten mehrere Beweismittel sicher, darunter eine Softair-Waffe. Außerdem wurde von einem Zeugen eine Schreckschusswaffe aufgefunden, die der Tatverdächtige kurz vor der Kontrolle weggeworfen hatte.

Der 19-Jährige wurde nach Hause gebracht und einem Familienangehörigen übergeben. Gegen 5.15 Uhr verletzte sich der junge Mann mit einer Schreckschusswaffe selbst.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Mann alleine in seinem Zimmer und hat sich mit zwei Schüssen so schwere Verletzungen zugefügt, dass er in einem Krankenhaus stationär behandelt werden musste. Die Ermittlungen dauern an.