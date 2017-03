Kreis Ravensburg Betrunkener Brummifahrer hat Führschein los

Die Polizei hat bei Wangen/Landkreis Ravensburg einen betrunkenen Lastwagenfahrer gestoppt, der zuvor eine Leitplanke beschädigt hatte und auf der Autobahn 96 durch unsichere Fahrweise auffiel.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 41-jähriger Fahrer eines Sattelzuges. Laut Polizei hat der Mann am frühen Samstagabend zunächst einen Verkehrsunfall verursacht, indem er beim Ausfahren auf die A 96 vom Parkplatz Winterberg eine Leitplanke streifte und diese beschädigte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Mann zunächst seine Fahrt auf der A 96 in Richtung Süden fort, fiel aber aufgrund seiner unsicheren Fahrweise mehreren Verkehrsteilnehmern auf, welche die Polizei verständigten. Diese hat den Lastwagen an der Autobahnausfahrt Wangen-West festgestellt und den Fahrer kontrolliert.

Hierbei wurde die offensichtliche Alkoholisierung festgestellt. Der Lastwagenfahrer musste zur Blutprobe, des Weiteren wurde sein Führerschein an Ort und Stelle sichergestellt.