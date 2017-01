Landkreis Ravensburg Bei Aufprall Vorderrad abgerissen

Eine Autofahrerin hat einen Verkehrsunfall mit rund 25 000 Euro verursacht. Laut Polizeibericht kam die Frau mit ihrem Wagen von der Straße ab und prallte gegen einen Baumstumpf, wobei ein Vorderrad abgerissen wurde.

Eine leicht verletzte 36-jährige BMW-Fahrerin und 25 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 16.45 Uhr auf der Landesstraße 286 bei Ebersbach-Musbach/Landkreis Ravensburg ereignet hat.

Die Frau war mit ihrem Auto in Richtung Aulendorf unterwegs und kam vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der schneeglatten Fahrbahn ab. Die Frau überfuhr einen Leitpfosten und prallte mit dem Auto gegen einen Baumstumpf. Ein Vorderrad riss ab. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.