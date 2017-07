Kreis Ravensburg Ausnahme-Geiger Roby Lakatos lässt das Publikum beim Einhaldenfestival "mit offener Gosch" staunen

Auch wenn das Einhaldenfestival erstmals nicht auf dem gleichnamigen Hof stattfand: Mit viel Atmosphäre und Charme punktete während der 14. Auflage auch die neue Spielstätte in Geratsreute, einem Weiler bei Fronhofen.

Es gibt einen Hofladen mit Demeter-Käse, handgesponnene Schafwolle, frische Dinnete und Most. Dazu ein kulturelles Programm, das sich sehen lassen kann und die Anfahrt ins Grüne lohnt. Viel Jazz, Musik-Comedy und Weltmusik, garniert mit einem bunten Familienprogramm, machten Laune.

Am Samstag erfüllte sich mit dem Auftritt des ungarischen Star-Geigers Roby Lakatos ein lang gehegter Wunsch der Brüder Veit (Violine) und Gregor Hübner (Bass). Zusammen mit Bobbi Fischer (Klavier) und Torsten Krill (Schlagzeug) stimmten sie das Publikum in der Formation Berta Epple, benannt nach einem Neckarschiff, auf die Sommernacht im Grünen ein. Weltmusik mit komischer Note und das auf hohem Niveau ist ihr Markenzeichen. Mit viel Humor und Wortwitz führten die Musiker zwischen jazzigen Improvisationen und Tango in die Abgründe der schwäbischen Seele. "Dann putz i halt wieder alloi", ließen sie den frisch verlassenen Holger jammern. Sie verarbeiteten Bobbi Fischers Zahnarztphobie in einem Song und ließen das Publikum mitsingen: "So isch no au wieder. Sell isch gwieß."

Bei Astor Piazzollas Klassiker "Oblivion" stand Hübners Geige mit hohem Dahinschmelzfaktor im Mittelpunkt. Sie versprachen nicht zu viel, als sie den Star des Abends auf die Bühne baten: "Jetzt kommt Roby Lakatos, da staunen Sie mit offener Gosch." So wird der Stargeiger und Jazz-Improvisator, der die großen Konzerthallen der Welt füllt, wohl nicht jeden Tag angekündigt. Sichtlich wohl fühlte er sich zusammen mit seiner fünfköpfigen Band auf der Bühne in Geratsreute, am Ende einer leicht abschüssigen Wiese. In der Tradition ungarischer Sinti und Roma spielten sie aus dem Programm "La Passion".

Ob bei Brahms "Ungarischem Tanz Nr. 5", Montis "Czárdás", "Those where the days" oder "Valse triste" – Lakatos fasziniert durch sein herausragend virtuoses Spiel. Dabei lässt er nicht nur den Bogen über die Saiten tanzen, auch sein schnell gezupftes Pizzicato ist phänomenal.

Immer wieder gab er aber auch den Musikern seiner Band Raum für eigene Improvisationen. Begeisterungsstürme erntete Jenö Lisztes am Zymbal. Mit zwei Klöppeln schlug er die Saiten des hackbrettartigen Instruments, sodass man sich auf einem rasanten Ritt über die Puszta wähnte. Unmöglich, ihnen mit dem Auge zu folgen. Auch das Spiel von Kálmán Cséki am Flügel ließ aufhorchen. Trotzdem war es Lakatos Violine, die alle in ihren Bann zog. Verspielt setzte der Teufelsgeiger weitere Kapriolen zwischen die Töne, als seien die Stücke in dieser Geschwindigkeit nicht so schon schwer genug zu spielen. Das Staunen mit "offener Gosch" der Berta-Epple-Musiker fasst den Eindruck vom begnadeten Spiel des Ausnahme-Musikers perfekt zusammen. Für ein Kontrastprogramm sorgte anschließend die schräge "Zäpfle Bräss Bänd" mit Soul, Blues, Rock und Funk.