Isny Acht Menschen zum Teil schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B 12 sind am Freitagnachmittag acht Menschen verletzt worden, als ein Auto auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Bundesstraße war vorübergehend gesperrt.

Aus derzeit unklarer Ursache war nach Auskunft der Polizei gegen 16.30 Uhr ein aus Richtung Isny kommender, mit zwei Personen besetzter Seat auf der B 12 bei Kleinholzleute auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen einen entgegenkommenden VW Passat geprallt. Der Passat drehte sich dadurch, schleuderte auf die Fahrspur des Seat und stieß dort gegen einen dem Seat folgenden BMW. Der 58-jährige Seatfahrer und sein Beifahrer, die vier Insassen des Passat und die zwei Insassen des BMW wurden teilweise mit schweren Verletzungen von Rettungshubschraubern und mehrere Rettungswagen in Kliniken gebracht. An den drei Fahrzeugen dürfte jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt 48 000 Euro entstanden sein. Zur Bergung der Verletzten und zur Unfallaufnahme musste die B 12 im genannten Streckenabschnitt voll gesperrt werden.