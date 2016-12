Kreis Ravensburg A 96 nach Unfall über Stunden gesperrt

Bei einem Unfall auf der A 96 wurden am frühen Dienstagabend bei Aitrach zwei Personen verletzt. Die Autobahn musste über Stunden gesperrt werden.

Ein 55-Jähriger befuhr die A 96 mit einem Sattelzug aus Richtung Memmingen kommend in Fahrtrichtung Lindau. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 17.20 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Aitrach am linken Vorderreifen der Sattelzugmaschine zu einem Reifenplatzer, berichtet die Polizei. Dadurch geriet der Sattelzug ins Schleudern und in der Folge auf die linke Fahrspur. Dort war ein 51-jähriger Mercedesfahrer gerade im Begriff, den Sattelzug zu überholen. Nach Polizeiangaben kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge, wodurch der Mercedes über die Mittelleitplanke geschleudert wurde. Das Auto kam erst an der gegenüberliegenden seitlichen Schutzplanke auf der linken Fahrzeugseite zum Stillstand.

Während der Mercedesfahrer nur leicht verletzt wurde, erlitt die 52-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Beide mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer des Sattelzuges wurde durch den Unfall nicht verletzt. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde ein Audi, der in Richtung Memmingen unterwegs war, beschädigt. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Memmingen unter Einrichtung einer Ableitung durch die Autobahnmeisterei Wangen voll gesperrt werden. Der Verkehr in Richtung Lindau wurde einspurig am Unfallort vorbeigeleitet. Nach bisherigen Polizeiangaben entstand ein Gesamtschaden von etwa 100.000 Euro.