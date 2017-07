vor 1 Stunde SK Leutkirch/Kreis Ravensburg 15-Jähriger stirbt nach Motorradunfall

Eine 16-Jährige hat bei Leutkirch am Freitagabend einen Verkehrsunfall verursacht, wobei ein 15-jähriger Sozius so schwere Verletzungen erlitt, dass er am Unfallort starb. Dies geht aus dem Polizeibericht hervor.