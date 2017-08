Immenstaad Vorfreude auf Immenstaader Weinfest

Am Freitag und Samstag wird auf dem Rathausplatz in Immenstaad das Weinfest gefeiert. Für Bürgermeister Jürgen Beisswenger ist es die letzte Weinfest-Eröffnung.

Immenstaad (gik) Im vergangenen Jahr hat es sich bewährt und so wird auch das 41. Immenstaader Weinfest bereits am Freitagabend um 18 Uhr beginnen. Viele Vereine arbeiten zusammen, um den Festgästen eine reiche Auswahl einheimischer Spezialitäten zu bieten. Diese harmonieren bestens mit den angebotenen Weinen, die allesamt aus Trauben von den Rebhängen bei Immenstaad produziert wurden. Musik und Tanz gehören natürlich ebenfalls zum beliebten Fest, bei dem Einheimische und Gäste auf dem Rathausplatz zusammen kommen.

Der Eintritt kostet 3 Euro. Der Lädinenverein gibt dafür statt Eintrittskarten Weingläser an die Festbesucher aus. Diese können dann mit den feinen Weinen gefüllt zu werden, die an mehreren Ständen angeboten werden: glas- oder auch flaschenweise. Das Motiv der Gläser wechselt jährlich. Diesmal ist die 2016 auf der alten Musikterrasse aufgestellte Bronzefigur des Hennenschlitters zu sehen. Am Freitag gehört die Bühne ab 18.30 dem Musikverein Immenstaad, dessen Musiker sicher nicht nur die Bühne nutzen werden, um die richtige Feststimmung zu erzeugen. Um 19 Uhr wird Bürgermeister Jürgen Beisswenger zum letzten Mal das Weinfest eröffnen, gemeinsam mit Bodenseeweinprinzessin Stephanie Stanecker. Ab 21 Uhr löst die Stimmungskapelle "Aufgehts" den Musikverein ab. Am Samstag wird ab 18 Uhr weiter gefeiert – dann mit der Tanz- und Partyband First Class.

Rund um den Festplatz reihen sich die Weinfest-Stände vom katholischen Kirchenchor, Männergesangsverein, Jugendrotkreuz, Garde der Hennenschlitter, TuS (Tischtennis), Förderverein für Sanitätsdienste, Hennenschlittern, Winzern, Schalmeien Kippenhausen und Familientreff. Dort werden unter anderem Bodenseefelchen, Kartoffelsalat, Wurst, Steaks, warme Seelen, herzhaftes Blätterteiggebäck oder Käsewürfel angeboten. Auch alkoholfreie Getränke oder Sekt sind beim Weinfest zu haben. Für blitzblankes Geschirr und Besteck sorgt bereits seit den Anfangsjahren des Weinfestes verlässlich die AH-Mannschaft des TuS mit dem Geschirrmobil.