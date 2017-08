vor 56 Minuten SK Immenstaad Verkehrsunfall: 74-Jährige erleidet Beckenbruch

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer 74-jährigen Fußgängerin hat sich am Mittwochabend in Immenstaad ereignet. Laut Polizeibericht erlitt die 74-Jährige einen Beckenbruch sowie Verletzungen an der Wirbelsäule, an einer Schulter und einem Knie.