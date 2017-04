Immenstaad Verein betreibt Lädine wieder selbst

Die Lädine ist mit der ersten Rundfahrt ab Immenstaad am Samstagnachmittag in die Saison 2017 gesegelt. Nachdem das Schiff acht Jahre in einem Pachtmodell betrieben wurde, die vergangenen vier Jahre durch das Integrationsunternehmen CAP, hat der Verein den Betrieb jetzt wieder selbst übernommen.

Es sei komplett falsch, zu behaupten, CAP sei abgesprungen, erklärte der Vorsitzende des Lädinenvereins, Christophe Schneider, während der Hauptversammlung. Ganz im Gegenteil: Nahezu alle im Betrieb der Lädine bewährten Kräfte von CAP sind dem Verein beigetreten und engagieren sich weiterhin mit viel Herzblut, allen voran CAP-Geschäftsführer Fritz-Heinrich Bauer.

Bauer erklärte den Grund für die Änderung: "CAP ist ein gemeinnütziger Betrieb, dessen Aufgabe es ist, schwerbehinderte Menschen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu bringen. Es ist aber nicht leicht, Schwerbehinderte zu finden, die auf der Lädine eingesetzt werden können. Nach einem Personalwechsel ist die Legitimation für CAP entfallen, das Schiff weiter zu betreiben." Obwohl die Saison 2016 wegen schlechtem Wetter zum Saisonstart und sehr früh gelegenen Osterferien nicht sehr gut begonnen habe, seien bis zum Jahresende neue Höchstwerte bei den Gästezahlen, Rundfahrten, Piraten- und Charterfahrten erreicht worden, berichtete Bauer: "Wir hatten 5433 zahlende Gäste an Bord, haben 195 Rundfahrten ab Immenstaad, plus 87 ab Konstanz und anderen Orten gemacht, dazu 28 Piratenfahrten und 51 Charter- und Sonderfahrten." Insgesamt sei die Zahl der zahlenden Fahrgäste im Vergleich zu 2013 um 33 Prozent gestiegen. "Wir haben auch weiterhin einen Aufwärtstrend: Für 2017 sind die Buchungen jetzt schon höher als im Vorjahr." Schneider stellte die künftige Organisationsstruktur im Verein vor. Es wird dabei vor allem aus steuerlichen Gründen unter dem Dach des Vereins eine saubere Trennung zwischen dem Zweckbetrieb und dem Geschäftsbetrieb geben.

Im Zweckbetrieb ist Kassierer Ottmar Fischer Zeugwart. Zu dieser Aufgabe gehört alles, was mit Reparatur, Wartung und Instandhaltung des Schiffes zusammenhängt. Schriftführerin Monique Brunel-Schneider ist dort als Veranstaltungswartin für die Planung und Organisation von Veranstaltungen zuständig.

Im Geschäftsbetrieb ist Wolfgang Kempf Schiffbetriebsleiter, die Verwaltung übernimmt Christophe Schneider. Fritz-Heinrich Bauer wird sie unterstützen und beraten. Bauer machte auf eine wichtige Änderung bei der Besteuerung des Schiffsbetriebs aufmerksam: Während des Betriebs durch CAP galt der verringerte Umsatzsteuersatz von sieben Prozent, jetzt sind es 19 Prozent. In Summe werde das voraussichtlich 12 000 Euro Differenz ausmachen, die erst einmal erwirtschaftet werden müssen. Um den Verein von den noch vorhandenen Schulden in Folge der Landrevision zu befreien, schlug Bauer eine einmalige Zahlung von 20 Euro pro Mitglied vor. Dieser Vorschlag wurde mit großer Mehrheit angenommen.

Rundfahrten und Termine

Die Lädine segelt seit 1999 auf dem Bodensee und ist weit über Immenstaad hinaus auch zum Werbeträger für den Bodensee geworden. Die Saison für Rundfahrten ab Immenstaad dauert bis zum 14. Oktober. Rundfahrten werden mittwochs bis sonntags mehrmals täglich und oft auch als Abendfahrten angeboten. Alle Termine sind im Internet unter www.laedine.de nachzulesen. Die Lädine ist für bis zu 55 Passagiere geeignet und kann auch exklusiv gechartert werden, zum Beispiel für Familienfeiern, Geschäfts- oder Vereinsausflüge.

Zu den Rundfahrten ab Immenstaad kommen weitere ab anderen Anlegestellen hinzu, sowie Sonderfahrten wie Morgenfahrten ins Eriskircher Ried oder die sehr beliebten Piratenfahrten, die von der Tourist-Information Immenstaad auf der Lädine angeboten werden. Für 2017 sind bereits 21 Piratenfahrten ab Immenstaad geplant, die erste am Donnerstag, April. Tickets gibt es bei der Tourist-Information sowie im Internet unter www.suedkurier.de/tickets.

Der Verein beteiligt sich in diesem Jahr beim Immenstaader Mittelaltermarkt am 21. und 22. Mai, beim Immenstaader Weinfest am 25. und 26. August, beim Meersburger Spectaculum am 7. und 8. Oktober sowie beim Immentsaader Weihnachtsmarkt am 18. Dezember.