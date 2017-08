vor 4 Stunden Fabiane Wieland/Christina Bömelburg/Sabine Wienrich Immenstaad/Friedrichshafen Unwetter hinterlässt Schneise der Zerstörung in Immenstaad

Eine Unwetterfront mit Gewitter, Hagel und Sturmböen hat in der Nacht zum Mittwoch eine Schneise der Verwüstung in Immenstaad hinterlassen. Nach Feuerwehrangaben wurden rund 40 Bäume abgeknickt oder entwurzelt. Die Feuerwehr in Friedrichshafen berichtet dagegen von einer ruhigen Nacht.