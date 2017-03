Immenstaad Tourismus: Rekord bei Ankünften und Übernachtungen

Die Tourismusgemeinschaft Immenstaad ist mit der Urlaubssaison 2016 zufrieden. Rekordzahlen gab es sowohl bei den Gästeankünften als auch bei den Übernachtungen. Die Mitglieder planen, sich nach den Sommerferien in Sipplingen über die dortige Einführung der "Echt Bodensee Card" zu informieren.

Immenstaad – Die Mitglieder der Tourismusgemeinschaft Immenstaad können mit der vergangenen Urlaubssaison zufrieden sein. Das wurde bei der Hauptversammlung im Bürgersaal deutlich. Ute Stegmann, Leiterin der Tourist-Info, präsentierte durchweg erfreuliche Zahlen. Damit es so bleibt, wollen sich die Immenstaader Gastgeber weiterhin anstrengen und dafür sorgen, dass sich ihre Gäste rundum wohlfühlen. Ein Vortrag von Georg Ziegler vom Internet-Portal Holidaycheck gab dazu Denkanstöße. Er zeigte, dass Immenstaad einen guten Weg eingeschlagen hat. In Sachen "Echt Bodensee Card" ist der Verein skeptisch geblieben, wenn auch nicht grundsätzlich abgeneigt.

Regionalität ist in der Gastronomie und im Tourismus ein großes Zugpferd. Die Vorsitzende Margot Rauber hatte daher den Verantwortlichen für die Inhalte des Internet-Portals Holidaycheck, Georg Ziegler, zu einem Vortrag zu diesem Thema eingeladen. Dieser gab Tipps, wie sich ein kleiner Ferienort im globalen Wettbewerb behaupten kann. Regionalität und Authentizität könnten dabei wichtige Alleinstellungsmerkmale sein. Ziegler berichtete, dass das Portal untersucht habe, welche Rolle Regionalität in Bewertungen durch Urlauber spielt. "Der Begriff wird in stark steigendem Ausmaß erwähnt", war ein Ergebnis. Im positiven Sinn, etwa wenn jemand schreibt: "Das Hotel fällt gar nicht auf wegen seiner regional typischen Bauweise", oder negativ, zum Beispiel wenn in einem Restaurant die Regionalität "aus dem Päckle" komme. "Stehen Maultaschen auf der Karte, erwartet der Kunde hausgemachte Maultaschen und kein Fertigprodukt", nannte Ziegler ein Beispiel.

Ein großer Fehler sei, nicht ehrlich zu sein und etwa abgewohnte Zimmer und Möbel als "ländlichen Stil" zu beschreiben. Ein stimmiges Angebot schließe auch die Pflege von Landschaft und Gebäuden ein: "Ein einzelnes Schwarzwaldhaus zwischen Betonbauten wirkt nicht authentisch", warnte er. "Seien Sie, wie Sie sind – versuchen Sie nicht, jemand anderes zu sein", riet Ziegler zum Schluss.

Dass Immenstaad hier ziemlich viel richtig macht, sagten die Zahlen, die Ute Stegmann präsentierte: Rekordzahlen gab es sowohl bei Gästeankünften als auch Übernachtungen. 375 275 Übernachtungen wurden 2016 gezählt. Wie Stegmann erläuterte, passen die Frühjahrsangebote zum Thema Regionalität. Immenstaad hat sie entwickelt, um in dieser für den Tourismus schwachen Zeit mehr Urlauber zu gewinnen: von der Möglichkeit, Schnapsbrennern über die Schulter zu schauen, über Weinproben, Fahrten mit dem Winzerexpress durch die Weinberge und geführte Radtouren bis zum Kräutertag auf dem Obsthof.

In der Diskussion um die richtige Gästekarte für die Bodenseeregion informierte sich die Tourismusgemeinschaft bei einer Fahrt in den Schwarzwald über die dortige Gästekarte. "Wir haben gesehen, wie einfach eine Karte funktionieren kann, die ÖPNV beinhaltet und in 143 Orten angeboten wird", bilanzierte Jochen Kirchhoff. Dieses Jahr ist nach den Sommerferien eine Fahrt nach Sipplingen geplant, wo 2017 die "Echt Bodensee Card" eingeführt wurde. Auch Hagnauer seien zur Teilnahme an dieser Fahrt und zum Gedankenaustausch eingeladen.

Angesichts sinkender Mitgliederzahlen bedauerte Margot Rauber: "Früher war eigentlich jeder im Verein, der Zimmer vermietet hat, und alle haben sich zum Wohl der Gäste eingebracht. Heute werden viele Zweit- und Ferienwohnungen vermietet, deren Besitzer gar nicht in Immenstaad wohnen."

Die Gemeinschaft

Die Tourismusgemeinschaft Immenstaad ist aus dem Verkehrsverein hervorgegangen, der vor fast 100 Jahren gegründet wurde. Die Mehrzahl der Mitglieder sind Vermieter von Zimmern oder Ferienwohnungen, aber auch einige Gastronomen und Einzelhändler gehören dazu. Vorsitzende ist Margot Rauber, Stellvertreter Matthias Röhrenbach, Kassiererin Daniela Dikreuter und Schriftführer Jochen Kirchhoff.

Der Verein hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, Immenstaad für Urlauber noch attraktiver zu machen, vor allem in den Randzeiten der Saison. So veranstaltet der Verein im Herbst den seit Jahren beliebten Apfelhock.