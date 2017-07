Immenstaad Töpfermarkt: Kunst mit Gebrauchswert kommt an

Beim neuten Immenstaader Töpfermarkt bieten Handwerker ihre Produkte an.

Dekoratives, Praktisches und Kunstvolles und oft auch all dies in Einem vereint, haben Kunsthandwerker am Wochenende bei der neunten Auflage des Töpfermarkts in Immenstaad angeboten. "Alles ist selbst gemacht von den Leuten, die ihre Arbeiten hier verkaufen", erklärt Organisatorin Bettina Güttinger von der gleichnamigen Töpferei in Isny. Selbstverständlich ist schöne Keramik für Haus und Garten im Angebot. Aber auch noch viel mehr: Schon beim ersten Töpfermarkt war etwa "Besen-Paule" dabei. Aus Ziegenhaar, Rosshaar und anderen Naturmaterialien produziert er Bürsten und Besen mit hohem Gebrauchswert und in kunstvoller Optik. Wer möchte, kann ihm auch dabei zuschauen, wie er eine Haarbürste aus Wildschweinborsten und Nußbaumholz fertigt. Ob mundgeblasenes Glas aus Thüringen, nicht alltäglicher Schmuck, Schiebermützen aus englischen Polsterstoffen, Taschen, Lederwaren, Schönes und Praktisches aus Holz oder Kunstwerke zum Anziehen aus Seide: Jedes Stück, das es an den Ständen gibt, ist ein handgefertigtes Unikat.

Das Unwetter am Samstagabend setzte den Standbetreibern zu. "Wir haben uns mehrere Stunden an die Zeltstangen gehängt, damit das Zelt nicht wegfliegt", berichtet der Glasbläser, "es hat so heftig gehagelt – wir fürchteten, dass das Dach durchkracht." Die meisten Stände haben das Unwetter überstanden. Aber am Sonntag gab auch ein paar Lücken zwischen den Ständen.