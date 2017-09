Immenstaad Spatenstich für neues Gewerbegebiet

Für Steigwiesen II investiert die Gemeinde Immenstaad 5,9 Millionen Euro. In dem Gewerbegebiet sollen sich kleinere Betriebe entwickeln können.

Gewerbeflächen sind überall am See rar geworden. In Immenstaad werde das Gewerbegebiet Steigwiesen II wohl die letzte größere Gewerbefläche sein, die es dort geben wird, sagte Bürgermeister Jürgen Beisswenger. Mit einem symbolischen ersten Spatenstich begann jetzt die Erschließung des mehr als 55 000 Quadratmeter großen Gebiets.

"Wir können hier die Gewerbebasis unserer Gemeinde verbreitern und auf noch mehr Beine stellen", freute sich der Bürgermeister. Mit dem neuen Gewerbegebiet könne gerade kleineren Betrieben ein positiver Mehrwert geboten werden, so Beisswenger.

Dem Spatenstich ging ein langer Planungsprozess gemeinsam mit der Stadt Friedrichshafen voraus, der 2008 seinen Anfang hatte. Ursprünglich sollte auf dem Gebiet eine Erweiterungsoption für die MTU in Nachbarschaft zum Materialwirtschaftszentrum geschaffen werden, das sich auf Klufterner Gemarkung befindet. Mit 15 Grundstückseigentümern musste verhandelt und ein Reiterhof umgesiedelt werden. Auch Änderungen im Regionalplan und im Flächennutzungsplan waren erforderlich. "Es war sowohl was die Laufzeit als auch was den Umfang betrifft das größte und langwierigste Bebauungsplan-Verfahren, das wir in den beiden vergangenen Jahrzehnten gemacht haben", fasste der Bürgermeister zusammen. Friedrichshafens Erster Bürgermeister Stefan Köhler lobte: "Hier haben alle Akteure konstruktiv und zielorientiert zusammengearbeitet – interkommunal und interaktiv – und gemeinsam eine gute Lösung gefunden."

Der auf ein Motorenwerk zugeschnittene Bebauungsplan war fertig entwickelt, als sich Ende 2015 MTU endgültig entschied, an dieser Stelle kein Motorenwerk zu bauen. Damit wurde der Weg für die Entwicklung eines Gewerbegebiets frei, das nach Bedarf für eine größere Zahl von Betrieben aufgeteilt werden könnte. Der Bebauungsplan wurde für dieses neue Ziel komplett überarbeitet. "Ich freue mich sehr, dass dieses Angebot auf eine rege Nachfrage durch Betriebe aus Immenstaad, Friedrichshafen und der näheren Umgebung getroffen ist", sagt Beisswenger jetzt. Elf Bewerber haben schon eine Zusage bekommen, berichtete Beisswenger. Die Mischung ist sehr vielseitig: IT/Software, Handwerk, Möbelmanufaktur, Start Up-Unternehmen, Büroflächen, Lager, Elektrotechnik, Dienstleistung, Verlagswesen. Weitere Anfragen lägen vor, aber man habe bewusst bisher die etwa 10 000 Quadratmeter, die von der ringförmigen Erschließungsstraße umschlossen sind, noch nicht vergeben, damit nicht alle gleichzeitig anfangen zu bauen. Im März/April 2018 soll die Erschließung fertig sein. "Dann können die einzelnen Unternehmen Spatenstich feiern", sagte Beissswenger.

Die Kosten

Die Gesamtkosten für Grunderwerb, Planung und Erschließung des mehr als 55 000 Quadratmeter großen Gewerbegebiets gibt die Gemeinde mit 5,9 Millionen Euro an. Davon entfallen 2,2 Millionen Euro auf die Technische Erschließung.