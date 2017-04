Immenstaad Sorge um Charakter des lebenswerten Dorfes

Leser diskutieren bei "Der SÜDKURIER gibt einen aus" im „Il Centro“ in Immenstaad über Bebauung, Infrastruktur und Vereine im Ort.

In dieser Gemeinde lebt es sich gut: Darüber waren sich in der lebhaften Gesprächsrunde bei "Der SÜDKURIER gibt einen aus" im "Il Centro" alle einig. Ebenso darüber, dass es sich in der Gemeinde gut lebt und auch darüber, dass grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden ist, wenn neue Gebäude im Ort entstehen und alte dafür weichen müssen. "Ich kenne noch das alte Immenstaad", sagte dazu Peter Unger. "Der dörfliche Charakter ist abhanden gekommen, aber ich bin ein moderner Mensch und habe nicht prinzipiell etwas gegen Veränderung." Trotzdem komme es darauf an, wie diese Veränderung aussehe, fasste Alfred Setzer zusammen, was vielen in der Runde Sorgen bereitete: "Was mir fehlt, ist eine übergeordnete Planung der Gemeinde auf der Grundlage: 'Wie stelle ich mir die Gemeinde in zehn oder 20 Jahren vor'."

Als Beispiel dafür wurde die Hauptstraße genannt: "Wenn ich hier reinfahre, sehe ich keine Struktur mehr", erklärte Erika Setzer: "Es scheint nicht mehr um Gestaltung zu gehen. Anscheinend stehen vor allem monetäre Aspekte im Vordergrund." Aus privater Erfahrung berichtete ein Teilnehmer, dass bei Veränderungen an privaten Gebäuden in Immenstaad genau auf die Einhaltung von Vorschriften in Bebauungsplänen geachtet werde. In Gebieten ohne Bebauungsplan, wo nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches entschieden wird, ob sich ein Gebäude in die Umgebung einfügt, könne man Entscheidungen hingegen nicht immer nachvollziehen. "Wo es keinen Bebauungsplan gibt, kann ein Bauträger vieles durchkriegen", vermutete Alfred Setzer. "Wenn ich lese, dass in den nächsten Jahren in Immenstaad keine neuen Baugebiete geplant sind, sehe ich das zweigeteilt", sagte Winfried Dickreiter.

Einerseits könne er jeden verstehen, der enttäuscht sei, wenn es deshalb kein eigenes Haus bauen könne, andererseits sei es auch positiv, dass durch verdichtete Bauweise weniger Fläche verbraucht werde.

Den Bebauungsplan, der gerade vorhabensbezogen für die Kita Seegaddel in Bearbeitung ist, sieht Anlieger Adam Tully kritisch. Insbesondere, dass die neue und sehr viel größere Kita im Vergleich zur bestehenden erheblich näher an die Häuser nördlich des Grundstücks heranrücken soll. Die neue Kita wurde für doppelt so viele Gruppen geplant als die bisherige und so ausgelegt, dass für alle Gruppen bei Bedarf Ganztagesbetrieb möglich wäre. "Diese Planung geht vom worst case für den Flächenverbrauch aus", kritisiert Tully, "ich kann das nicht nachvollziehen."

Mit der örtlichen Infrastruktur äußerten sich alle im Großen und Ganzen zufrieden. Vom Ärztemangel abgesehen, gebe es fast alles, was man brauche. Wenig Verständnis hatte die Runde angesichts der oft schwierigen Situation des örtlichen Einzelhandels und Leerständen dafür, in den Neubauten an der Ecke Bachstraße weitere Räume für Geschäfte einzuplanen. Das einzige große Infrastrukturproblem im Dorf gebe es im Bezug auf Kapazität und Zustand der Linzgauhalle. Hier bestehe seit vielen Jahren Handlungsbedarf, aber es fehle der politische Wille, eine größere oder zusätzliche Halle zu bauen. Auf dieses Thema wird der SÜDKURIER in Kürze noch ausführlicher eingehen.

Lob von allen Seiten gab es für die vielen Vereine im Ort und die Menschen, die sich darin engagieren. Erst das mache Immenstaad lebenswert, war sich die Runde einig. In den Vereinen gebe es für jeden geeignete Angebote, die es auch "Reingeschmeckten" leicht machten, sich in die Dorfgemeinschaft zu integrieren. Den ersten Schritt müsse man freilich selbst machen.