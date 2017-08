Immenstaad So geht aktiver Klimaschutz

So geht aktiver Klimaschutz

Zu einem Vortrag zum Thema "Kommunaler Klimaschutz – regional und nachhaltig" hat der BUND Immenstaad im Rahmen seiner Jahresversammlung am Donnerstagabend im Ratskeller eingeladen.

Christina Günther, Niederlassungsleiterin der Energieagentur Bodenseekreis, informierte über die Arbeit ihrer Agentur und zeigte die Möglichkeiten für Kommunen auf, sich aktiv am Klimaschutz zu beteiligen.

Mit dem Zertifizierungsverfahren European Energy Award (EEA), steht den teilnehmenden Kommunen dabei ein Qualitätsmanagement zur Verfügung, mit dem das Thema in den Verwaltungsalltag integriert werden kann. Ein lokales Energieteam analysiert dabei den Ist-Zustand der Kommune, erstellt ein Arbeitsprogramm und koordiniert die Umsetzung der Projekte. Im Zentrum der Maßnahmen stehen dabei die Entwicklungsplanung mit energetischen Festsetzungen in den Bebauungsplänen, der Zustand der kommunalen Gebäude und deren energetische Bewertung, Ver- und Entsorgung unter Einbeziehung der Stadtwerke, die interne Organisation mit Schulung der Hausmeister und in besonderem Maße die Mobilität mit Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs und Ausbau der Radwege.

Mit dem kommunalpolitischen Beschluss der Teilnahme, der Gründung eines Energieteams und der Vereinbarung mit der Geschäftsstelle des EEA kann es losgehen. Dabei stehen für die Umsetzung zahlreiche finanzielle Fördermöglichkeiten zur Verfügung. Sind 50 Prozent der Ziele erreicht, erhält eine Stadt, eine Kommune oder ein Landkreis das Zertifikat. Bei 75-prozentiger Umsetzung gibt es dieses in Gold und die Höhe der Förderung steigt. Neben dem Bodenseekreis sind die Gemeinden Oberteuringen, Meckenbeuren und Tettnang zertifiziert, Friedrichshafen hat sich bereits den EEA in Gold verdient. Langenargen und Frickingen nehmen derzeit teil.

Dabei hat die Gemeinde mit ihrem hohen Anteil an fotovoltaisch erzeugter Energie pro Einwohner bereits den ersten Platz bei der Solarbundesliga im Bodenseekreis und Baden-Württemberg erzielt. Auch mit einem Nahwärmenetz und einer LED-Straßenbeleuchtung überzeugt Frickingen in seinen Bemühungen um den Klimaschutz.

Nicht nur in der Auseinandersetzung mit dem Klima, sondern auch mit dem Amphibienschutz, den Bebauungs- und Straßenbauplänen, dem Tourismus, der Radinfrastruktur, sowie dem Ausbau der Bodensee-S-Bahn stellte der Ortsverband im Jahr 2016 grundsätzlich die Nachhaltigkeit für Mensch und Umwelt in den Vordergrund. Ein weiteres Anliegen ist den Mitgliedern auch weiterhin der rückläufige Bruterfolg von Turmfalken und besonders von Waldkauz und Schleiereule im Raum Immenstaad und Hagnau. Die nächsten Vorstandswahlen finden 2018 statt. Bis dahin bleiben Klaus Lindemann und Peter Hecking als Vorstand im Amt, letzterer führt auch weiterhin die Kasse.