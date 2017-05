Immenstaad Sie engagieren sich seit vielen Jahren für katholische Frauengemeinschaft

Die katholische Frauengemeinschaft ehrt bei der Hauptversammlung langjährige Mitglieder.

Immenstaad (rac) Nach einem Gottesdienst mit Pfarrer Matthias Schneider traf sich die katholische Frauengemeinschaft St. Jodokus Immenstaad am Dienstag zur Hauptversammlung im Pfarrheim. Sie gehört zur katholischen Frauengemeinschaft Deutschland (kfd), dem bundesweit größten christlichen Frauenverband.

82 Frauen treffen sich regelmäßig bei der wöchentlichen Dienstagsgruppe oder alle zwei Wochen am Donnerstag. Vom närrischen Nachmittag in der Fasnet über Weltgebetstag und Frauenfrühstück bis zur Wallfahrt nach Maria Stein und zum Schmücken des Erntedankaltars reichen die vielfältigen Aktivitäten in diesem Jahr. Ein Höhepunkt wird sicher Anfang Oktober die 100-Jahr-Feier des kfd Diözesanverbands im Europa-Park in Rust sein. "Schön wäre, wenn wir noch mehr Frauen gewinnen und die Hundertermarke knacken könnten", sagte Ilona Kesenheimer, die seit 2016 zusammen mit Carmen Lehle im Vorstand die Doppelspitze des Vereins bildet. Frauen zu stärken und die Schöpfung zu bewahren gehören zu den Zielen der kfd. Beispielsweise setzt sie sich für eine bessere Rente für Frauen und für mehr Anerkennung für die Pflege von Angehörigen ein.

Kassiererin Brigitte Nosse berichtete von einem ausgeglichenen Kassenstand. Im vergangenen Jahr wurden 1063 Euro für soziale Zwecke gespendet. Ebenso wie ihre Vorstandskolleginnen wurde Nosse einstimmig entlastet. Pfarrer Schneider dankte den Frauen für ihr Engagement: "Sie bezeugen Ihren Glauben im Alltag und sind einer der größten Aktivposten der Kirchengemeinde." Innerhalb der Seelsorgeeinheit sei die Immenstaader kfd diejenige mit den meisten Treffen. "Ihre Gemeinschaft erlebe ich als sehr lebendig und schön", so Schneider.

Gemeinsam mit dem kfd-Vorstand ehrte Pfarrer Schneider einige Frauen: Brigitte Jouvin, Helene Janzer, Ilona Kesenheimer, Brigitte Nosse und Martha Wondrak sind seit 25 Jahren im Verein. Für 40 Jahre wurden Sigrid Haug, Christa Heger und Claire Torney geehrt. Ein halbes Jahrhundert halten Anneliese Schneider und Maria Strobel der kfd die Treue.