Immenstaad Sie engagieren sich für benachteiligte Kinder

Der fünfte Immenstaader Hungermarsch findet am 30. Juni und 1. Juli statt

An Karin Jäger kommt kaum jemand vorbei, ohne wenigstens einen gelben Spendenlauf-Flyer mitzunehmen. "Wir fangen rechtzeitig an, damit sich die Gruppen für den Staffellauf finden können", sagt sie. Der findet in diesem Jahr am 30. Juni statt. Anmeldungen nehmen die Jägers ab sofort unter der Telefonnummer 0 75 45/22 69 entgegen. Jugendliche über zwölf Jahren starten um 19 Uhr, die Erwachsenen gehen um 19.40 Uhr auf die 400 Meter messende Strecke in der Bachstraße. Eine Mannschaft besteht aus jeweils vier Personen. Das Startgeld liegt bei 10 Euro für eine Jugend-Mannschaft sowie bei 30 Euro für eine Erwachsenen-Mannschaft.

Die Aktion Hungermarsch beginnt am 1. Juli mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Jodokus um 9 Uhr. Gestartet wird danach vor der Kirche. Mitmachen kann jeder. Es gibt zwei Strecken: Eine mit neun Kilometern, die über Kippenhausen und Reute führt, sowie eine Route mit fünf Kilometern zum Trimmpfad und zurück über Höhenen. Das Startgeld beträgt 4 Euro für Kinder sowie für Erwachsene 10 Euro. Unterwegs gibt es gespendete Brezeln und Suppe gratis. Kaffee, Kuchen und Wasser kann man kaufen.

Wie gehabt, kommt der gesamte Erlös bedürftigen Kindern zugute. Je ein Drittel geht an die evangelische Kirchengemeinde, die damit ein Reitprojekt für epilepsiekranke Kinder in Kork bei Kehl unterstützt, an die katholische Kirchengemeinde, die es an die Salisianer-Schwestern weitergibt, welche im indischen Nagpur ein Heim für ältere und behinderte Kinder führen, sowie an die Stephan-Brodman-Schule, die es an Pfarrer Neuenhofer nach Bolivien schickt, wo dieser das Straßenkinder-Projekt "Arco-Iris" gegründet hat.

Der vierte Veranstalter im Bunde ist die Leichtathletik-Abteilung des TuS Immenstaad, für den Karin und Karl Jäger den Hungermarsch, der auch ihre Idee war, seit fünf Jahren organisieren. "Wir machen das, weil wir damit die Eigeninitiative von Menschen in aller Welt unterstützen wollen und weil die Ungerechtigkeit in einer ungleichen Welt auch etwas mit uns zu tun hat", erklären die Jägers.