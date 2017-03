Immenstaad Schützenverein Montfort rüstet Schießstände um

Viel Positives hat es während der Jahresversammlung des Schützenvereins Montfort in Immenstaad gegeben.

Rund 15 000 Euro will der Schützenverein Montfort in die Umrüstung auf elektronische Anlagen von vier seiner sechs Schießstände stecken. Der Vorsitzende Klaus Hoffmann erläuterte bei der Mitgliederversammlung am Freitagabend im Ratskeller die Pläne. "Konsens ist, dass wir nur das umbauen, was wir uns leisten können", sagte Hoffmann.

Der aktuelle Stand der Finanzierung ist, dass die Gemeinde Immenstaad einen Zuschuss von 15 Prozent der anfallenden Kosten gewährt, aber höchstens 2300 Euro. Durch einen Spendenaufruf kamen bisher 2420 Euro zusammen. Hoffmann bereitet derzeit einen Antrag beim Sportbund vor. Es ist theoretisch eine Förderung von 30 Prozent möglich, begrenzt auf 7200 Euro für vier Schießstände. Auf alle förderfähige Umbauten gesehen, ergebe sich eine mögliche effektive Förderung von rund 21 Prozent der Gesamtkosten. Dazu kommen Eigenleistungen von rund 150 Stunden á 15 Euro. Unter diesen Voraussetzungen wären die Kosten unterhalb des Kassenbestands, so Hoffmann: "Wenn wir die Zusage des Sportbunds haben, werden wir in die vollen gehen." Die umgerüsteten Schießstände könnten dann nach der Sommerpause fertig sein. Die beiden verbliebenen Schießstände mit Papierzielen sollen erst umgerüstet werden, wenn wieder genügend Geld in der Kasse ist. Das eigentlich Erstaunliche ist, dass der Verein seit 33 Jahren die Beiträge für die Mitglieder nicht erhöht hat. Und auch bei dieser Mitgliederversammlung änderte sich nach dem Kassenbericht von Kassiererin Sabine Behringer daran nichts, obwohl eine Haupteinnahmequelle, des Vereins, das Maifest, seit zwei Jahren wegen schlechten Wetters nicht erfolgreich war, wie sie zusammen mit Schriftführerin Astrid Hoffmann berichtete.

Der Verein hat in den vergangenen Jahren immer um die 70 Mitglieder, aktuell sind es 75. "Im Moment freuen wir uns total, dass es Jugendliche sind, die eingetreten sind", berichteten Hoffmann und Jugendwartin Michaela Raither. Das Durchschnittsalter der Mitglieder liegt bei 52 Jahren. "Es gibt Vereine mit einer Sieben vorne dran. Von daher bin ich ganz zufrieden", sagte Hoffmann. Erfolgreich war die sportliche Bilanz des Vereins (Luftgewehr und -pistole), erläuterte Sportwart Manfred Kessler, insbesondere durch Elmar Stoll, Klaus Hoffmann, Astrid Hoffmann, Hans-Wolfgang Schröder und Manfred Kessler selbst.

Der Vorstand wurde einstimmig entlastet und Thomas Herr neu zum Kassenprüfer gewählt. Eine geplante Ehrung von Gründungsmitglied Siegfried Kessler mit der Goldenen Ehrennadel des Deutschen Schützenbunds musste entfallen und wird nachgeholt. Bürgermeisterstellvertreter Edwin Brügel lobte den Verein als "wesentlichen Bestandteil der Immenstaader Vereinskultur".