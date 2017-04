Immenstaad Schlechtes Wetter: Weitere Verzögerung bei Sanierung der Meersburger Straße

Schlechte Nachrichten überbrachte Ortsbaumeister Ulrich Kohler dem Gemeinderat: Das Aufbringen der Deckschicht auf der Meersburger Straße müsse nochmals verschoben werden.

Der Wetterbericht für Freitag sehe nicht gut aus, bedauerte Ortsbaumeister Ulrich Kohler, für den Einbau des offenporigen Asphalts dürfe die Nachttemperatur aber nicht unter fünf Grad fallen und es müsse trocken sein. Plan B sei, am 2. Mai die Kleberschicht aufzusprühen und am 3. Mai den lärmoptimierten Asphalt einzubauen. Der neue Termin wirkt sich auch auf den Busverkehr aus, denn am 1. Mai findet in Kippenhausen das Maifest statt. Der umgeleitete RAB-Bus kann deshalb am 1. Mai die Montfortstraße nicht passieren und nur Haltestellen an der B 31 anfahren. Auch der für den 1. Mai geplante Start des Ortsbusses verzögert sich. Das Anruf-Sammeltaxi (AST) soll entsprechend länger zur Verfügung stehen.