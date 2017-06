Immenstaad Schadensbekämpfung in Kita Ruhbühl nach Zerstörungs-Aktion

Im Kindergarten Ruhbühl läuft das große Aufräumen noch immer. Am Wochenende zwischen dem 9. und 11. Juni haben Unbekannte die Einrichtung komplett verwüstet – sie ist bis Ende des Sommers nicht nutzbar. Es wurden Abflüsse verstopft, Wasserhähne aufgedreht, Putzmittel verschüttet und vieles mehr.

Immenstaad – Im Kindergarten Ruhbühl sind Reinigungskräfte dabei, die Verwüstungen zu beseitigen, die unbekannte Täter am Wochenende zwischen dem 9. und 11. Juni angerichtet haben. Der finanzielle Schaden wird auf rund 120 000 Euro geschätzt. Etwa zwei Drittel dieser Summe entfallen auf Wasserschäden, der Rest auf zerstörtes Mobiliar und Ausstattung, berichtete Bürgermeister Jürgen Beisswenger. Noch nicht eingerechnet sei der enorme Aufwand, den es für die Gemeindeverwaltung bedeutet, Übergangslösungen zu schaffen. "Was reitet nur jemanden, der so etwas tut?", fragt sich nicht nur der Bürgermeister. Ein an einer Küchentür in der Kita hinterlassener Spruch lasse ein Motiv vermuten.

Normalerweise würde man an einem Dienstagmorgen in der Kita Kinderlachen hören. Beim Vorort-Termin aber ist es bedrückend still. Die Kinder können ihre Kita mindestens bis Ende des Sommers nicht mehr nutzen und sind aktuell auf die anderen örtlichen Kitas verteilt. Nach dem Ende der Pfingstferien ist das sehr schwierig geworden: Die Verwaltung arbeitet mit großem Einsatz daran, eine Übergangslösung in Räumen der Schule zu schaffen und die Kita wieder instandsetzen zu lassen.

Wer jetzt auf die Kita zugeht, sieht unter dem Vordach über der Terrasse zum Garten Müllsäcke und Möbelstücke aufgestapelt, im Eingangsbereich auch. Drinnen sind Reinigungskräfte dabei, die gröbsten Verschmutzungen zu beseitigen und aufzuräumen. Das, was vom Mobiliar noch zu retten sein könnte, wurde erhöht aufgestellt, damit es trocknen kann. An vielen Sachen kleben Haftzettel mit der Aufschrift "weg": Diese Sachen taugen nur noch für den Müll. Die Böden müssen überall ausgetauscht werden. Trocknungsgeräte sollen die in Böden und Mauerwerk eingedrungene Feuchtigkeit bekämpfen.

Die Täter hatten die Abflüsse an mehreren Waschbecken verstopft und die Wasserhähne aufgedreht. Das Wasser stand am Montagmorgen fast im ganzen Haus. Durch ausgeschüttete Reinigungsmittel wurde der Schaden noch verschlimmert. Kaffee, Mehl, farbiger Sand und Glitzerpulver sind überall verteilt. Laptops, Drucker und Bildschirme hat das Übergießen mit Reinigungsmitteln unbrauchbar gemacht. Sogar einige der Ordner, in denen Zeichnungen und Bilder, Fotos und andere Erinnerungen für die Kinder gesammelt werden, damit sie diese am Ende ihrer Kindergartenzeit mit nach Hause nehmen können, haben die Täter auf den nassen Boden geworfen und beschädigt.

Wände, Türen und Mobiliar sind an vielen Stellen mit obszönen Sprüchen besudelt. Die Schmierereien könnten die Spur zu dem oder den Tätern weisen. Sie legen die Annahme nah, dass es sich um pubertierende Jugendliche handelt. Auf einer Tür wurde sogar ein Hinweis aufs Motiv hinterlassen: "War mir eine große Freude euch zu pranken!". Unter dem englischen Wort "prank" versteht man ursprünglich harmlose Streiche, wie sie am 1. April verbreitet sind. Heimlich aufgenommene Videos von solchen Scherzen kursieren unzählige im Internet. Inzwischen haben sich als "prank" auch Videos von bei weitem nicht mehr harmlosen und oft bösartigen Aktionen ausgebreitet. Der Satz an der Tür lässt vermuten, dass auch die Vandalen in der Immenstaader Kita ein solches Video gedreht haben.

Reaktionen

Es habe sich nicht vollständig verhindern lassen, dass einige Kinder am Morgen des 12. Juni Teile der Verwüstungen gesehen haben, erklärt Sandra Flintrop, die Leiterin der Einrichtung. "Die Kinder sind ziemlich durcheinander", weiß sie. In den morgendlichen Stuhlkreisen in den Kitas, die jetzt übergangsweise von den Ruhbühl-Kindern besucht werden, kämen auch von den anderen Kindern Fragen wie "Kann das auch bei uns passieren?" Was können die Erzieherinnen tun? "Wir müssen uns viel Zeit nehmen, einfühlsam zuhören, für die Kinder da sein", sagt Flintrop.

Die Gemeinde prüft derzeit, welche technischen und sonstigen Möglichkeiten eingesetzt werden können, um künftig ähnliche Vorfälle zu vermeiden. Alarmanlagen, Kameras und das Einbeziehen der Kitas in die Runden des bereits an anderen Stellen eingesetzten Wachdienstes werden in Betracht gezogen. Die Hoffnung, dass die Täter ergriffen und in Regress genommen werden können ist hoch. Die Gespräche mit der Versicherung seien auf einem positiven Weg, berichtet Bürgermeister Jürgen Beisswenger. (gik)