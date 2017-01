Mit dem Nutzlastmodul von Metop-C schickt Airbus Defence and Spaced das „Gehirn“ für Europas nächsten polarumlaufenden Wettersatelliten auf die Reise. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Das rund 2,1 Tonnen schwere Modul trägt die zehn meteorologischen Messinstrumente, die Systeme für die Kontrolle der Instrumente, für die Formatierung, Verschlüsselung und Speicherung der Messdaten sowie für die Übertragung der Daten zum Boden.

In den kommenden sechs Monaten wird das „Gehirn“ des Metop-Satelliten im Technikzentrum der Europäischen Weltraumorganisation ESA im niederländischen Noordwijk auf seine Einsatztauglichkeit getestet. Rund 30 Mitarbeiter von Airbus Defence and Space in Friedrichshafen werden vor Ort umfangreiche Funktionsprüfungen durchführen. Dann wird das Modul in Toulouse mit dem Servicemodul komplettiert werden. Es beherbergt die Stromversorgung, Systeme zur Lage- und Temperaturregelung und für die Steuerung der Kommunikation mit der Bodenstation. Der Start für Metop-C ist derzeit für Oktober 2018 geplant.

Metop ist ein echter Allrounder. Ein Infrarotscanner liefert dreidimensional Daten über Temperaturen und Feuchtigkeit in der Erdatmosphäre. Die Messung des Windes knapp über den Ozeanen ist ebenso Bestandteil des Aufgabenspektrums von Metop wie die Beobachtung der Meer-Eisverteilung und die Überwachung der Ozonschicht. Metop kann Messdaten von Schiffen, Bojen und Forschungsstationen empfangen und Signale von in Not geratenen Menschen.

Metop

Metop ist eine Reihe von Wettersatelliten, die die Erde in rund 800 Kilometern Höhe umkreisen. Der erste Satellit der Serie, Metop-A, wurde am 19. Oktober 2006 gestartet, Metop-B folgte am 17. September 2012. Beide "Wetterfrösche" arbeiten seither nach Airbus-Angaben erfolgreich im All.