Immenstaad Räte uneins über Bauprojekt im Frickenwäsele

Ein Bauträger will acht Pickup-Häuser mit 16 Wohneinheiten im Frickenwäsele errichten. Dem Ausschuss sind die Pläne jedoch nicht aussagekräftig genug.

Noch steht auf dem etwa 2000 Quadratmeter großen Grundstück am nördlichen Ende des Frickenwäsele ein Bauernhaus mit Gaststätte im ehemaligen Stall, dahinter ein Ökonomiegebäude. Seit einiger Zeit sind die Bewohner ausgezogen und alles ist von einem Bauzaun umgeben.

Ein Bauträger möchte das Grundstück neu bebauen und hat schon mehrfach unterschiedliche Konzepte als Bauvoranfragen eingereicht. Bisher stieß keine davon im Technischen Ausschuss auf Zustimmung. Auch die neueste nicht. Die zuletzt geplante Bebauung mit mehreren größeren Gebäuden war unter anderem deshalb auf Kritik gestoßen, weil darin viele kleine Wohnungen vorgesehen waren. Das passe nicht zur Zielvorgabe der Gemeinde, Wohnraum für Familien zu schaffen, bemängelten die Ausschuss-Mitglieder. Das nun vorgelegte Konzept sieht vor, 16 größere Wohneinheiten in zwei Reihen von jeweils vier sogenannten Pickup-Häusern zu schaffen. Nach Einschätzung der Verwaltung sei das jetzt eine gebietsverträgliche Bebauung, sagte Anja Stromberg von der örtlichen Bauverwaltung. Der 2004 geschlossene städtebauliche Vertrag müsse jedoch dafür geändert werden.

Martin Gomeringer (Grüne) widersprach und erinnerte: "2004 war man der Ansicht, dass die beiden Gebäude massiv prägend für das Ortsbild an dieser Stelle sind. Wir sind ein Dorf, aber wenn wir so weiter machen, ist kein Dorfcharakter mehr da." Gomeringer regte an, an dieser Stelle alt und neu zu verbinden. Er verwies auf Beispiele aus anderen Gemeinden, wo es gelungen sei, alte Gebäude so umzuwidmen, dass anschließend alle begeistert gewesen seien. Als Frechheit bezeichnete Gomeringer, dass Gerüchte gestreut worden seien, wonach die Gemeinde das Bestandsgebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen anmieten wolle. Damit habe man wohl die Zustimmung zum Neubau-Projekt beschleunigen wollen, vermutete er.

Dem Vorschlag, das vorhandene Gebäude umzunutzen, erteilte Bürgermeister Jürgen Beisswenger eine Absage: "Wir sollten hier keine Fragmente stehen lassen. Die städtebauliche Situation im Umfeld hat sich in den 13 Jahren verändert. Ich denke, ein einheitliches Konzept in kompakter, verdichteter Bauweise macht hier Sinn." Ob dabei tatsächlich für Familien bezahlbarer Wohnraum entstehe, könne die Gemeinde allerdings nicht beeinflussen.

Hubert Langenstein (FWI) bemängelte, dass die vorgelegten Pläne noch zu wenig aussagekräftig seien, um eine Entscheidung treffen zu können. Ähnlich äußerten sich Andreas Graf (FWI) und Stefan Siebenhaller (CDU). Kurt Reichle (FWI) schlug vor, in die Beratung über eine Änderung des Städtebaulichen Vertrags den Gesamt-Gemeinderat einzubeziehen. Der Bürgermeister schlug vor, dem Bauträger genauere Vorgaben zu machen: "Wir sollten dem Planungsmarathon eine Ziellinie geben." Die Abstimmung zur Bauvoranfrage wurde verschoben.